יום שלישי, 31.03.2026 שעה 17:09
כדורגל ישראלי

רשמית: העונה בליגות הנמוכות מסתיימת

העונה בליגות הנמוכות תסתיים בלא הכרעה, כי שפורסם אתמול לראשונה ב-ONE. מכל ליגה תהיינה עולות, אין יורדות כלל. אחי נצרת וקריית גת עלו ללאומית

שחקני קריית גת (יונתן גינזבורג)
יש בשורה מוועדת ליגות א'-ג'. מוקדם יותר היום (שלישי) התכנסה הוועדה לדון בהשלכותיה של המלחמה על הליגות הנמוכות וקבעה, ברוב מוחלט, כי ההמלצה היא לסגור את עונת 2025/26 בלי להמשיך את הכדורגל.

משמע: עולה מכל ליגה, בהתאם לתקנון, ללא יורדות. כלומר, בעונה הבאה ליגה א' צפויה לגדול ל-18 קבוצות בכל מחוז עם 4 יורדות בסיום העונה הבאה, בעוד ליגה ב' עשויה לכלול 16 קבוצות בכל מחוז.

כזכור, אתמול (שני), בפרסום ראשון ב-ONE, נכתב כי בשל המלחמה הליגות הנמוכות יסתיימו. בין היתר, זכו מן ההפקר: הפועל טירת הכרמל, הפועל אום אל פאחם, מכבי עירוני אשדוד, בית"ר נורדיה ירושלים, מכבי שעריים, הפועל כפר קאסם ועוד, שהיו מתחת לקו האדום בליגות א' ו-ב'. מכבי קריית גת ומכבי אחי נצרת עולות מליגה א’ לליגה הלאומית.

