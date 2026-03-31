יום שלישי, 31.03.2026 שעה 17:12
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
6924-6630אינטר1
6323-4730מילאן2
6230-4630נאפולי3
5722-5330קומו4
5429-5230יובנטוס5
5423-4030רומא6
5027-4130אטאלנטה7
4328-3130לאציו8
4236-3830בולוניה9
3940-3630ססואולו10
3942-3530אודינזה11
3438-2130פארמה12
3342-3630גנואה13
3353-3430טורינו14
3042-3130קליארי15
2944-3530פיורנטינה16
2744-2530קרמונזה17
2740-2130לצ'ה18
1852-2230ורונה19
1854-2330פיזה20

הקרע מעמיק: ההודעה של נאפולי לגבי לוקאקו

החלוץ הבלגי בדרך להדחה מהסגל לאחר שלא חזר לאימונים: "המועדון שומר לעצמו את הזכות לשקול צעדים משמעתיים מתאימים". ייגרע מהסגל למשחק מול מילאן?

רומלו לוקאקו (IMAGO)

רומלו לוקאקו לא שב לנאפולי מבלגיה, ועל פי דיווחים באיטליה, המועדון צפוי להקפיא את החלוץ מהסגל בעקבות התנהלותו. החלוץ הבלגי היה אמור לחזור כבר בשבוע שעבר לאימוני הקבוצה, אך בחר להישאר באנטוורפן ולהתאמן באופן אישי, לאחר שפרש מסגל נבחרת בלגיה בשל כושר ירוד. ההחלטה הזו עוררה כעס בנאפולי, כאשר לפי מספר כלי תקשורת, המועדון אף הזהיר כי ינקוט צעדים אם לא ישוב בזמן.

לוקאקו לא התייצב גם לאימון הבוקר, ובכך למעשה חצה קו מבחינת ראשי המועדון. על פי ‘סקיי ספורט איטליה’, נאפולי צפויה לנקוט בצעדים ולהקפיא אותו מהקבוצה הראשונה באופן מיידי.

החלוץ התייחס לראשונה למצב בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות, אך נמנע מלהתייחס ישירות לחזרה אפשרית: “אין דבר שאני רוצה יותר מאשר לשחק ולנצח עבור הקבוצה שלי. אבל כרגע אני חייב לוודא שאני כשיר ב-100% מבחינה רפואית, כי לאחרונה לא הייתי, וזה השפיע עליי גם מנטלית”.

הודעה רשמית והשלכות מקצועיות

נאפולי פרסמה הודעה רשמית בנושא: “נאפולי מאשרת כי רומלו לוקאקו לא נענה לקריאה לשוב לאימונים היום. המועדון שומר לעצמו את הזכות לשקול צעדים משמעתיים מתאימים, וכן לקבוע האם השחקן ימשיך להתאמן עם הקבוצה לתקופה בלתי מוגבלת”.

נאפולי תחזור לפעילות לאחר הפגרה ב-6 באפריל, כאשר תארח את מילאן באצטדיון מראדונה. נכון לעכשיו, נראה כי עתידו של לוקאקו במועדון נמצא בסימן שאלה גדול, כשהקרע בין הצדדים הולך ומעמיק.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */