הקרע מעמיק: ההודעה של נאפולי לגבי לוקאקו

רומלו לוקאקו לא שב לנאפולי מבלגיה, ועל פי דיווחים באיטליה, המועדון צפוי להקפיא את החלוץ מהסגל בעקבות התנהלותו. החלוץ הבלגי היה אמור לחזור כבר בשבוע שעבר לאימוני הקבוצה, אך בחר להישאר באנטוורפן ולהתאמן באופן אישי, לאחר שפרש מסגל נבחרת בלגיה בשל כושר ירוד. ההחלטה הזו עוררה כעס בנאפולי, כאשר לפי מספר כלי תקשורת, המועדון אף הזהיר כי ינקוט צעדים אם לא ישוב בזמן.

לוקאקו לא התייצב גם לאימון הבוקר, ובכך למעשה חצה קו מבחינת ראשי המועדון. על פי ‘סקיי ספורט איטליה’, נאפולי צפויה לנקוט בצעדים ולהקפיא אותו מהקבוצה הראשונה באופן מיידי.

החלוץ התייחס לראשונה למצב בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות, אך נמנע מלהתייחס ישירות לחזרה אפשרית: “אין דבר שאני רוצה יותר מאשר לשחק ולנצח עבור הקבוצה שלי. אבל כרגע אני חייב לוודא שאני כשיר ב-100% מבחינה רפואית, כי לאחרונה לא הייתי, וזה השפיע עליי גם מנטלית”.

הודעה רשמית והשלכות מקצועיות

נאפולי פרסמה הודעה רשמית בנושא: “נאפולי מאשרת כי רומלו לוקאקו לא נענה לקריאה לשוב לאימונים היום. המועדון שומר לעצמו את הזכות לשקול צעדים משמעתיים מתאימים, וכן לקבוע האם השחקן ימשיך להתאמן עם הקבוצה לתקופה בלתי מוגבלת”.

נאפולי תחזור לפעילות לאחר הפגרה ב-6 באפריל, כאשר תארח את מילאן באצטדיון מראדונה. נכון לעכשיו, נראה כי עתידו של לוקאקו במועדון נמצא בסימן שאלה גדול, כשהקרע בין הצדדים הולך ומעמיק.