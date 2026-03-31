ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

הכעס של הארפר: חסרה הפרספקטיבה של הזרים

שחקן הפועל ירושלים בצל חזרת המשחקים: "מפספסים את נקודת המבט של הזרים, הפתרון צריך להיות שלכל קבוצה יהיה נציג ישראלי ונציג זר שיטפלו בנושאים"

|
הארפר (מיכל בן גיגי)
ההחלטה להחזיר את משחקי ליגת ווינר בכדורסל מעוררת הדים רבים, ובצל הדיון הציבורי בחר כוכב הפועל ירושלים, ג’ארד הארפר, להשמיע קול שונה, כזה שמייצג את השחקנים הזרים בליגה, שלדבריו אינם זוכים לייצוג הולם.

הארפר פתח וכתב ברשת ‘X’: “אני מרגיש שאנחנו מפספסים את נקודת המבט של השחקנים הזרים בליגה. עם כל הכבוד, ואין לי שום דבר נגד ארגון השחקנים הישראלים, יש להם כל זכות להגן על עצמם ולהשמיע את החששות שלהם”.

הרכז האמריקאי העלה שאלות נוקבות לגבי הייצוג בליגה: “השאלות שלי הן: האם יש ארגון שחקנים לשחקנים הזרים בליגה? למה אין ארגון שחקנים אחד שמייצג את כל השחקנים בליגה?”. דבריו מגיעים על רקע התחושות בקרב חלק מהזרים כי קולם אינו נשמע מספיק בדיונים החשובים.

למרות הביקורת, הארפר הבהיר כי אינו נוקט עמדה חד משמעית לגבי עצם ההחלטה לחזור לשחק בישראל: “אני לא מדבר ספציפית על זה שההחלטה להחזיר את המשחקים לישראל היא נכונה או לא נכונה, אבל אני חושב שצריך להתחשב בדעה של כולם”. לדבריו, מדובר בנושא רחב הרבה יותר: “אני גם חושב שהנושא גדול יותר מאשר רק החזרה של המשחקים. נקודת המבט של השחקנים, דרך ייצוג נכון, צריכה להישמע בכל מצב, כמו שינויים בחוקים, בטיחות השחקנים, תנאי המשחק והיחסים עם השופטים”.

גג'ארד הארפר בפעולה (ראובן שוורץ)

פתרון לשוויון וייצוג

הארפר אף הציע פתרון מעשי שיכול לגשר על הפערים: “הפתרון צריך להיות שלכל קבוצה יהיה נציג ישראלי ונציג זר שיטפלו בנושאים ויעלו את החששות, כדי לוודא שכולם מתואמים”.

לסיום, שלח מסר ברור לשחקנים בליגה כולה: “זה הזמן להראות אחדות בין כל השחקנים, לא פילוג”.

