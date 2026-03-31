יום שלישי, 31.03.2026 שעה 15:40
ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7328-7829ברצלונה1
6926-6329ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5728-4929אתלטיקו מדריד4
4437-4429בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3841-3229אתלטיק בילבאו9
3735-3429אוסאסונה10
3744-3629אספניול11
3542-3229ולנסיה12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

"אבא שלי לא ראה חוזה אחד, זה לא מעניין אותו"

קיליאן אמבפה חושף צד אישי בפודקאסט של טשואמני, בו התארח: “אם אבא שלי היה מסתכל על החוזים שלי לאורך הקריירה, הייתי מרוויח משכורות מגוחכות”

ווילפריד וקיליאן אמבפה (רויטרס)
הקשר הצרפתי בחדר ההלבשה של ריאל מדריד ממשיך לייצר עניין גם מחוץ למגרש, כאשר קיליאן אמבפה התארח בפודקאסט “The Bridge” של חברו לקבוצה ולנבחרת, אורליאן טשואמני. רגעים מתוך הפרק שטרם פורסם כבר נחשפו, ומספקים הצצה נדירה לחייו האישיים של החלוץ.

הפודקאסט, שמנוהל על ידי טשואמני ומארח כוכבים בינלאומיים, צפוי לעורר עניין רב, במיוחד לאור ההשתתפות של אמבפה, אחד השמות הגדולים בכדורגל העולמי. ימים ספורים לפני פרסום הפרק המלא, שוחררו קטעים קצרים מהשיחה, שחשפו צד פחות מוכר של הכוכב הצרפתי.

אמבפה התייחס מאחורי הקלעים לניהול הקריירה שלו ולמשא ומתן סביב חוזיו לאורך השנים: “אם אבא שלי היה מסתכל על החוזים שלי, הייתי מקבל רק משכורות מגוחכות”. בכך, הוא למעשה הסיר כל אחריות מאביו בכל הנוגע לבחירות המקצועיות והכלכליות שעשה במהלך הקריירה.

הוא אף הוסיף בחיוך: “אבא שלי אפילו לא ראה חוזה אחד, הוא לא רוצה לדעת. זה בכלל לא מעניין אותו”. מדובר במקרה יוצא דופן, במיוחד בעולם הכדורגל שבו בני משפחה רבים מעורבים ישירות בהחלטות הקריירה של השחקנים.

מאחורי הקלעים של הכוכבים

השיחה התקיימה בנוכחות משתתפים נוספים, ביניהם חברו לשעבר בפאריס סן ז’רמן, אשרף חכימי, מה שהוסיף לאווירה הייחודית של הפרק. הפודקאסט עצמו כבר אירח בעבר שמות גדולים כמו ז’ול קונדה, רפאל וראן ואוסמן דמבלה.

למרות שעדיין לא פורסם תאריך רשמי לעליית הפרק, נמסר כי הוא צפוי להתפרסם בקרוב. טשואמני ממשיך לנצל את הקשרים שלו כדי להביא אורחים מהשורה הראשונה, והפרק עם אמבפה מסתמן כאחד המסקרנים ביותר עד כה.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
