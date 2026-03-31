"אבא שלי לא ראה חוזה אחד, זה לא מעניין אותו"

הקשר הצרפתי בחדר ההלבשה של ריאל מדריד ממשיך לייצר עניין גם מחוץ למגרש, כאשר קיליאן אמבפה התארח בפודקאסט “The Bridge” של חברו לקבוצה ולנבחרת, אורליאן טשואמני. רגעים מתוך הפרק שטרם פורסם כבר נחשפו, ומספקים הצצה נדירה לחייו האישיים של החלוץ.

הפודקאסט, שמנוהל על ידי טשואמני ומארח כוכבים בינלאומיים, צפוי לעורר עניין רב, במיוחד לאור ההשתתפות של אמבפה, אחד השמות הגדולים בכדורגל העולמי. ימים ספורים לפני פרסום הפרק המלא, שוחררו קטעים קצרים מהשיחה, שחשפו צד פחות מוכר של הכוכב הצרפתי.

אמבפה התייחס מאחורי הקלעים לניהול הקריירה שלו ולמשא ומתן סביב חוזיו לאורך השנים: “אם אבא שלי היה מסתכל על החוזים שלי, הייתי מקבל רק משכורות מגוחכות”. בכך, הוא למעשה הסיר כל אחריות מאביו בכל הנוגע לבחירות המקצועיות והכלכליות שעשה במהלך הקריירה.

אמבפה וטשואמני (IMAGO)

הוא אף הוסיף בחיוך: “אבא שלי אפילו לא ראה חוזה אחד, הוא לא רוצה לדעת. זה בכלל לא מעניין אותו”. מדובר במקרה יוצא דופן, במיוחד בעולם הכדורגל שבו בני משפחה רבים מעורבים ישירות בהחלטות הקריירה של השחקנים.

השיחה התקיימה בנוכחות משתתפים נוספים, ביניהם חברו לשעבר בפאריס סן ז’רמן, אשרף חכימי, מה שהוסיף לאווירה הייחודית של הפרק. הפודקאסט עצמו כבר אירח בעבר שמות גדולים כמו ז’ול קונדה, רפאל וראן ואוסמן דמבלה.

למרות שעדיין לא פורסם תאריך רשמי לעליית הפרק, נמסר כי הוא צפוי להתפרסם בקרוב. טשואמני ממשיך לנצל את הקשרים שלו כדי להביא אורחים מהשורה הראשונה, והפרק עם אמבפה מסתמן כאחד המסקרנים ביותר עד כה.