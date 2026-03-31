חקירה נגד ה'מכשף' שמאחורי הקלעים בארגנטינה

דמות מסתורית שליוותה את נבחרת ארגנטינה בשנים האחרונות, חוסה אלמראס, עומדת כעת במרכז חקירה בחשד להתנהלות כספית לא תקינה. לפי תחקיר שפורסם ב’לה נסיון’, בנו של אלמראס קיבל העברות כספיות בהיקף של 340,000 דולר מחברה אמריקאית שמייצגת את האינטרסים של ההתאחדות הארגנטינאית.

אלמראס, שכמעט ולא היה מוכר לציבור הרחב עד לאחרונה, נראה לא פעם לצד הנבחרת ברגעים גדולים. כך למשל, ב-16 בנובמבר 2022, לפני משחק הידידות מול איחוד האמירויות באבו דאבי, הוא נראה מבצע סוג של טקס על כר הדשא באצטדיון מוחמד בן זאיד. חודש לאחר מכן, בגמר המונדיאל מול צרפת, הוא כבר היה שם שוב, ואף תועד מחבק את ליאו מסי לאחר הזכייה.

לפי הדיווחים, אלמראס, שחקן עבר ללא קריירה בולטת שהפך למאמן, זכה לכינוי “המכשף של הנבחרת” בשל מעורבותו בטקסים ואמונות טפלות סביב הקבוצה. עם זאת, הפרסום האחרון חושף צד אחר: בין מאי 2024 לספטמבר 2025, בנו, אלחנדרו אסקיאל אלמראס, קיבל 17 העברות כספיות מחברת TourProdenter LLC, האחראית על חוזי ההתאחדות הארגנטינאית בחו"ל.

שחקני נבחרת ארגנטינה (IMAGO)

טקסים ואמונות בעולם הכדורגל

המעורבות של דמויות “רוחניות” אינה זרה לכדורגל הארגנטינאי. כבר ב-2017, לקראת משחק מכריע במוקדמות המונדיאל, נעשה שימוש בטקסים דומים על ידי “המכשף מנואל”, שסידר חולצות ונעליים של מסי ואנחל די מריה בחדר ההלבשה ואף הסתובב סביב המגרש. באותו ערב מסי כבש שלושער מול אקוודור והוביל את הנבחרת להעפלה למונדיאל.

מנואל, שנפטר בינואר 2022, נחשב לדמות מזל עבור מספר מועדונים בארגנטינה, וכעת עולה השאלה האם אלמראס למעשה נכנס לנעליו. לפי עדויות, הוא היה סביב הנבחרת גם בקופה אמריקה 2021 בברזיל וגם בטורנירים בארצות הברית ב-2024, למרות שמעולם לא הוגדר בתפקיד רשמי.

דמות מאחורי הקלעים

עיתונאים שסיקרו את הנבחרת בשנים האחרונות טוענים כי כלל לא הבחינו בו עד לאחרונה. העיתונאית ורוניקה ברונאטי אמרה: “לדעתי הוא יותר ‘המדריך הרוחני’ של צ’יקי טאפיה מאשר של הנבחרת עצמה. מעולם לא ראיתי אותו במתחם האימונים”. גם המאמן ליונל סקאלוני, כך נטען, אינו אוהב דמויות מסוג זה בסביבת השחקנים.

אלמראס עצמו לא מסתיר את קשריו הקרובים לנשיא ההתאחדות, צ’יקי טאפיה, שנחקר גם הוא לאחרונה בחשד להעלמות מס. בנוסף, אלמראס משמש כמנהל “אקדמיית AFA” באטלנטה, בית ספר לכדורגל שפועל תחת חסות ההתאחדות.

כעת, לצד ההילה המיסטית שנבנתה סביבו, אלמראס מוצא את עצמו בלב סערה משפטית וכלכלית, כאשר החקירה עשויה להטיל צל על אחת התקופות המוצלחות ביותר בתולדות נבחרת ארגנטינה.