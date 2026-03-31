יום שלישי, 31.03.2026 שעה 16:46
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

שרצקי לשחקנים: התגעגעתי, יודע שנישאר בליגה

הבעלים הגיע להרמת הכוסית, גם המנכ"ל אדרי דיבר: "קבוצות היו יכולות להתפרק במציאות הזאת". אוגריסה ופאצ'קו ינחתו מחר, מרטינס בין חמישי לשישי

איזי שרצקי יחד עם שי ברדה (באדיבות המועדון)
לאחר שהייתה לנפגעת העיקרית מהמבצע הנוכחי ועברה להתאמן במרכז הארץ, בעירוני ק"ש עדיין מחכים לסיוע ממשרד הספורט, כשכזכור, הבעלים איזי שרצקי נושא כעת בעול הכספי באופן עצמאי. היום, לאחר זמן לא קצר, הגיע הבעלים להרמת הכוסית שערכה הקבוצה לקראת חג הפסח החגיגי.

"התגעגעתי אליכם", אמר שרצקי לשחקנים. "אני רוצה שתדעו שאני מאמין בכם ויודע שאנחנו נשחק טוב ונישאר בליגה. גם מנכ”ל הקבוצה יוסי אדרי דיבר אל השחקנים: "עם כל מה שהמועדון הזה עובר בשלוש שנים האלה יש קבוצות שהיו יכולות להתפרק במציאות המטורפת הזו. הוכחתם איזה בני אדם יש כאן. אתכם אפשר לצאת לקרב".

בינתיים, במועדון מחכים לחזרתם של שלושת הזרים: כריסטיאן מרטינס, פרננדו פאצ'קו ואדריאן אוגריסה. השניים האחרונים אמורים לנחות בישראל מחר (רביעי) בערב ועשויים להתאמן כבר ביום חמישי, בעוד הפנמי ינחת רק בין חמישי לשישי וצפוי לקחת חלק באימון המסכם.

שחקני עירוני קריית שמונה בהרמת הכוסית (באדיבות המועדון)שחקני עירוני קריית שמונה בהרמת הכוסית (באדיבות המועדון)



בק"ש מודעים לעובדה שהם לא לקחו חלק באימוני הקבוצה בחודש האחרון, אך הם צפויים להיכלל בסגל בכל אופן. המאמן שי ברדה יצטרך לאלתר בחלק הקדמי, כאשר עלי מוסה ייעדר בשל צהובים ואילו ג'ואן חלבי מורחק, זכר למשחק מול הפועל ירושלים.

