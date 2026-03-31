שרצקי לשחקנים: התגעגעתי, יודע שנישאר בליגה

לאחר שהייתה לנפגעת העיקרית מהמבצע הנוכחי ועברה להתאמן במרכז הארץ, בעירוני ק"ש עדיין מחכים לסיוע ממשרד הספורט, כשכזכור, הבעלים איזי שרצקי נושא כעת בעול הכספי באופן עצמאי. היום, לאחר זמן לא קצר, הגיע הבעלים להרמת הכוסית שערכה הקבוצה לקראת חג הפסח החגיגי.

"התגעגעתי אליכם", אמר שרצקי לשחקנים. "אני רוצה שתדעו שאני מאמין בכם ויודע שאנחנו נשחק טוב ונישאר בליגה. גם מנכ”ל הקבוצה יוסי אדרי דיבר אל השחקנים: "עם כל מה שהמועדון הזה עובר בשלוש שנים האלה יש קבוצות שהיו יכולות להתפרק במציאות המטורפת הזו. הוכחתם איזה בני אדם יש כאן. אתכם אפשר לצאת לקרב".

בינתיים, במועדון מחכים לחזרתם של שלושת הזרים: כריסטיאן מרטינס, פרננדו פאצ'קו ואדריאן אוגריסה. השניים האחרונים אמורים לנחות בישראל מחר (רביעי) בערב ועשויים להתאמן כבר ביום חמישי, בעוד הפנמי ינחת רק בין חמישי לשישי וצפוי לקחת חלק באימון המסכם.

שחקני עירוני קריית שמונה בהרמת הכוסית (באדיבות המועדון)





בק"ש מודעים לעובדה שהם לא לקחו חלק באימוני הקבוצה בחודש האחרון, אך הם צפויים להיכלל בסגל בכל אופן. המאמן שי ברדה יצטרך לאלתר בחלק הקדמי, כאשר עלי מוסה ייעדר בשל צהובים ואילו ג'ואן חלבי מורחק, זכר למשחק מול הפועל ירושלים.