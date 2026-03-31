יום שלישי, 31.03.2026 שעה 14:39
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7328-7829ברצלונה1
6926-6329ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5728-4929אתלטיקו מדריד4
4437-4429בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3841-3229אתלטיק בילבאו9
3735-3429אוסאסונה10
3744-3629אספניול11
3542-3229ולנסיה12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

"בנפיקה פתוחה למכור את שלדרופ לברצלונה"

המועדון מליסבון שואף להכניס כסף ממכירת הקיצוני השמאלי, שמוצא חן בעיני אלופת ספרד. סעיף השחרור, תוקף חוזהו והסוכנת משחקים לטובת הקטלונים

אנדראס שלדרופ (רויטרס)
אנדראס שלדרופ עשוי לעזוב את בנפיקה ליסבון בקיץ הקרוב במחיר סביר. המועדון הפורטוגלי מוכן למכור את שחקן נבחרת נורבגיה, שמעורר עניין רב בשוק בעקבות הפריצה שלו בכדורגל האירופי. לפי ‘ז’ורנאל רקורד’, בנפיקה תפתח את הדלת למכירתו של השחקן בן ה-21 אם תגיע הצעה מתאימה, והיא מוכנה להקשיב להצעות בחודשים הקרובים. הנשיא רוי קוסטה סימן את שלדרופ כאחת המכירות הנדרשות כדי לבצע רענון משמעותי בסגל.

שלדרופ הוא שחקן שמשך תשומת לב רבה מהצוות המקצועי והניהול הספורטיבי של ברצלונה. למעשה, האנזי פליק התרשם מאוד מהיכולת שלו במשחק ליגת האלופות מול הקבוצה הפורטוגלית בליסבון, ושמו נכנס לרשימות המעקב. אמנם פתיחת העונה שלו לא הייתה טובה, אך ההופעה שלו מול ריאל מדריד בליגת האלופות חשפה את היכולת האמיתית שלו, וכיום הוא נמצא בכושר מצוין.

הקיצוני הנורבגי בן ה-21 הוא שחקן שמאל קלאסי, בעל יכולת דריבל גבוהה מאוד ומשחק אחד על אחד מצוין. מדובר בשחקן שמייצר הבדל משמעותי באגף, עם פוטנציאל התפתחות גדול מאוד בשנים הקרובות. הכול תלוי במחיר העסקה, שכן ברצלונה לא תיכנס למלחמת הצעות ויש לה אופציות נוספות על הפרק, כולל האפשרות להחתים את מרקוס רשפורד תמורת כ-30 מיליון אירו.

שלדרופ (IMAGO)שלדרופ (IMAGO)

הקיץ האחרון שניתן להפיק ממנו רווח משמעותי

שוויו של שלדרופ מוערך בכ-20 מיליון אירו, אך ישנו גורם משמעותי נוסף: חוזהו מסתיים ב-2028, והוא ככל הנראה לא יחדש אותו, למרות שבנפיקה ניסתה להאריך את ההתקשרות עד 2031. סעיף השחרור שלו עומד על 100 מיליון אירו, אך בבנפיקה מבינים שזהו הקיץ האחרון שבו ניתן יהיה להפיק ממנו רווח משמעותי.

סוכנת השחקן, רפאלה פימיינטה, שמייצגת גם את ארלינג הולאנד, נמצאת בקשר טוב עם נשיא ברצלונה ז’ואן לאפורטה. בעבר כבר העלתה את שמו של שלדרופ בפני המועדון, וכעת עשתה זאת שוב, כאשר ההחלטה הסופית תלויה בברצלונה.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
