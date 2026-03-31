"בנפיקה פתוחה למכור את שלדרופ לברצלונה"

אנדראס שלדרופ עשוי לעזוב את בנפיקה ליסבון בקיץ הקרוב במחיר סביר. המועדון הפורטוגלי מוכן למכור את שחקן נבחרת נורבגיה, שמעורר עניין רב בשוק בעקבות הפריצה שלו בכדורגל האירופי. לפי ‘ז’ורנאל רקורד’, בנפיקה תפתח את הדלת למכירתו של השחקן בן ה-21 אם תגיע הצעה מתאימה, והיא מוכנה להקשיב להצעות בחודשים הקרובים. הנשיא רוי קוסטה סימן את שלדרופ כאחת המכירות הנדרשות כדי לבצע רענון משמעותי בסגל.

שלדרופ הוא שחקן שמשך תשומת לב רבה מהצוות המקצועי והניהול הספורטיבי של ברצלונה. למעשה, האנזי פליק התרשם מאוד מהיכולת שלו במשחק ליגת האלופות מול הקבוצה הפורטוגלית בליסבון, ושמו נכנס לרשימות המעקב. אמנם פתיחת העונה שלו לא הייתה טובה, אך ההופעה שלו מול ריאל מדריד בליגת האלופות חשפה את היכולת האמיתית שלו, וכיום הוא נמצא בכושר מצוין.

הקיצוני הנורבגי בן ה-21 הוא שחקן שמאל קלאסי, בעל יכולת דריבל גבוהה מאוד ומשחק אחד על אחד מצוין. מדובר בשחקן שמייצר הבדל משמעותי באגף, עם פוטנציאל התפתחות גדול מאוד בשנים הקרובות. הכול תלוי במחיר העסקה, שכן ברצלונה לא תיכנס למלחמת הצעות ויש לה אופציות נוספות על הפרק, כולל האפשרות להחתים את מרקוס רשפורד תמורת כ-30 מיליון אירו.

שלדרופ (IMAGO)

הקיץ האחרון שניתן להפיק ממנו רווח משמעותי

שוויו של שלדרופ מוערך בכ-20 מיליון אירו, אך ישנו גורם משמעותי נוסף: חוזהו מסתיים ב-2028, והוא ככל הנראה לא יחדש אותו, למרות שבנפיקה ניסתה להאריך את ההתקשרות עד 2031. סעיף השחרור שלו עומד על 100 מיליון אירו, אך בבנפיקה מבינים שזהו הקיץ האחרון שבו ניתן יהיה להפיק ממנו רווח משמעותי.

סוכנת השחקן, רפאלה פימיינטה, שמייצגת גם את ארלינג הולאנד, נמצאת בקשר טוב עם נשיא ברצלונה ז’ואן לאפורטה. בעבר כבר העלתה את שמו של שלדרופ בפני המועדון, וכעת עשתה זאת שוב, כאשר ההחלטה הסופית תלויה בברצלונה.