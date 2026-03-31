ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

ערעור ראשל"צ נדחה: תוצאת המשחק נותרה על כנה

ביה"ד העליון של איגוד הכדורסל החליט שאין מקום להתערב בתוצאת המשחק מול מכבי ר"ג, וזאת בצל התקרית החריגה שהתפתחה בסיום. הסיבות והמניעים בפנים

שחקני מכבי ראשון לציון (רועי כפיר)
בית הדין העליון של איגוד הכדורסל קבע כי אין מקום להתערב בתוצאת המשחק בין מכבי ראשון לציון למכבי עירוני רמת גן, ודחה את הערעור במלואו, למרות הטענות לשורת טעויות שיפוט שהשפיעו על התוצאה. המשחק, שנערך ב-18 בינואר, הסתיים לאחר הארכה בניצחון 87:99 לרמת גן. כ-80 שניות לסיום הזמן החוקי, כאשר ראשון לציון הובילה ב-9 נקודות, התפתחה תקרית חריגה שכללה עימות בין שחקנים משתי הקבוצות וכניסת אנשי ספסל למגרש.

השופטים עצרו את המשחק, נעזרו בטכנולוגיית הילוך חוזר, פסקו עבירות טכניות והרחקות, ובסיומן הוענקו לרמת גן 5 זריקות עונשין. המשחק המשיך להארכה, שבסיומה רמת גן ניצחה.

לאחר המשחק, הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל קבעה כי החלטות השופטים היו נכונות רק באופן חלקי וכי נפלו מספר שגיאות. עם זאת, הודגש כי הציוד הטכנולוגי שעמד לרשות צוות השיפוט לא אפשר קבלת החלטות מדויקת יותר בזמן אמת, בשל מגבלות בזוויות הצילום, איכות התצוגה והיעדר תקשורת ישירה עם צוות השידור.

ראשון לציון ערערה לוועדת הליגה והגביע בדרישה לבטל את תוצאת המשחק, לקיים משחק חוזר ולבטל קנסות, בטענה כי רצף טעויות השיפוט יצר תוצאה בלתי ספורטיבית. לטענתה, לא מדובר בטעות נקודתית אלא בכשל מצטבר שהוביל למהפך בתוצאה, במיוחד לאור היתרון שהיה לה לפני התקרית.

הוועדה דחתה את הערעור, כשהיא נשענת על שלושה עקרונות מרכזיים: תוצאת משחק נקבעת במגרש ואינה ניתנת לשינוי, חוקי פיב"א מאפשרים מחאה רק במקרים מוגבלים של יישום שגוי של חוק, מה שלא התקיים כאן; ותנאי הסף לקיום משחק חוזר לא התקיימו. בנוסף, הודגש כי פסיקה עקבית קובעת שגם טעויות שיפוט אינן עילה לשינוי תוצאה, אלא אם מדובר בשחיתות או כוונה זדונית.

הכרעת בית הדין: אין עילה להתערבות

בית הדין העליון אימץ את עמדת האיגוד וקבע כי טעויות השופטים, גם אם השפיעו על המשחק, הן בגדר שיקול דעת ואינן מהוות עילה להתערבות לאחר סיום המשחק. עוד נקבע כי הסתמכות על אמצעים טכנולוגיים מוגבלים אינה נחשבת כשל מערכת, אלא חלק מתהליך קבלת ההחלטות של השופטים.

לבסוף, נקבע כי לא מדובר ביישום שגוי של חוקת המשחק, אלא בבעיה במידע שעמד לרשות השופטים בזמן אמת. לפיכך, ועדת הליגה והגביע פעלה כשורה בדחיית הערעור, וההחלטה להשאיר את תוצאת המשחק על כנה נותרה בעינה.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
