ערעור ראשל"צ נדחה: תוצאת המשחק נותרה על כנה

בית הדין העליון של איגוד הכדורסל קבע כי אין מקום להתערב בתוצאת המשחק בין מכבי ראשון לציון למכבי עירוני רמת גן, ודחה את הערעור במלואו, למרות הטענות לשורת טעויות שיפוט שהשפיעו על התוצאה. המשחק, שנערך ב-18 בינואר, הסתיים לאחר הארכה בניצחון 87:99 לרמת גן. כ-80 שניות לסיום הזמן החוקי, כאשר ראשון לציון הובילה ב-9 נקודות, התפתחה תקרית חריגה שכללה עימות בין שחקנים משתי הקבוצות וכניסת אנשי ספסל למגרש.

השופטים עצרו את המשחק, נעזרו בטכנולוגיית הילוך חוזר, פסקו עבירות טכניות והרחקות, ובסיומן הוענקו לרמת גן 5 זריקות עונשין. המשחק המשיך להארכה, שבסיומה רמת גן ניצחה.

לאחר המשחק, הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל קבעה כי החלטות השופטים היו נכונות רק באופן חלקי וכי נפלו מספר שגיאות. עם זאת, הודגש כי הציוד הטכנולוגי שעמד לרשות צוות השיפוט לא אפשר קבלת החלטות מדויקת יותר בזמן אמת, בשל מגבלות בזוויות הצילום, איכות התצוגה והיעדר תקשורת ישירה עם צוות השידור.

ראשון לציון ערערה לוועדת הליגה והגביע בדרישה לבטל את תוצאת המשחק, לקיים משחק חוזר ולבטל קנסות, בטענה כי רצף טעויות השיפוט יצר תוצאה בלתי ספורטיבית. לטענתה, לא מדובר בטעות נקודתית אלא בכשל מצטבר שהוביל למהפך בתוצאה, במיוחד לאור היתרון שהיה לה לפני התקרית.

הוועדה דחתה את הערעור, כשהיא נשענת על שלושה עקרונות מרכזיים: תוצאת משחק נקבעת במגרש ואינה ניתנת לשינוי, חוקי פיב"א מאפשרים מחאה רק במקרים מוגבלים של יישום שגוי של חוק, מה שלא התקיים כאן; ותנאי הסף לקיום משחק חוזר לא התקיימו. בנוסף, הודגש כי פסיקה עקבית קובעת שגם טעויות שיפוט אינן עילה לשינוי תוצאה, אלא אם מדובר בשחיתות או כוונה זדונית.

הכרעת בית הדין: אין עילה להתערבות

בית הדין העליון אימץ את עמדת האיגוד וקבע כי טעויות השופטים, גם אם השפיעו על המשחק, הן בגדר שיקול דעת ואינן מהוות עילה להתערבות לאחר סיום המשחק. עוד נקבע כי הסתמכות על אמצעים טכנולוגיים מוגבלים אינה נחשבת כשל מערכת, אלא חלק מתהליך קבלת ההחלטות של השופטים.

לבסוף, נקבע כי לא מדובר ביישום שגוי של חוקת המשחק, אלא בבעיה במידע שעמד לרשות השופטים בזמן אמת. לפיכך, ועדת הליגה והגביע פעלה כשורה בדחיית הערעור, וההחלטה להשאיר את תוצאת המשחק על כנה נותרה בעינה.