361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

באולמות ניטרליים: מתווה חזרת ליגת ווינר סל

ליגת העל בכדורסל מתכוננת לחזור לפעילות והציגה את הדרך בה זה יקרה: התאריך המאוחר ביותר בו יחזרו, האולמות שיארחו, שיטת המשחקים ומועדי ההעברות

אנטוניו בלייקני ותמיר בלאט (רדאד ג'בארה)
אנטוניו בלייקני ותמיר בלאט (רדאד ג'בארה)

כמו כל דבר במדינת ישראל, גם ליגת העל בכדורסל הושפעה באופן ישיר מהמלחמה עם איראן. לאחר שהופסקה והועלו מספר פתרונות לחזרה לפעילות, כעת הליגה הניחה את הדרך בה זה יקרה.

חידוש הליגה

משחקי הליגה יחודשו בישראל לכל המאוחר בתאריך 18 באפריל 2026 (ייתכן כי שני משחקים יתקיימו כבר ב-17 באפריל), גם אם יימשך מצב החירום במדינה.  

המשחקים ייערכו ללא קהל ובאולמות בעלי מרחבים מוגנים תקניים בלבד, בכפוף לאישור פיקוד העורף ובהתאם להנחיותיו. מספר המשתתפים בכל קבוצה יוגבל ל-25, כולל שחקנים ואנשי צוות, עם אפשרות להרחבה שוויונית בהתאם לאישורים.  

אחד מהאולמות שיארחו משחקים. אולם אנרבוקס (שלום ענסי)

המשחקים יתקיימו באולמות ניטרליים - אנרבוקס חדרה (אולם ראשי) ונתניה ארנה (אולם משני) - וינוהלו על ידי הליגה ונציגיה. כל עוד יימשך מצב החירום, לא יתאפשר לקבוצות לארח באולמן הביתי, לשם שמירה על עקרונות ההגינות והספורטיבית.  

במקרה של שינוי בהנחיות והקלה בהגבלות, תבחן ועדת הדח”צים התאמות בלוח המשחקים ובאולמות, תוך שמירה על ספורטיביות ושוויוניות. הליגה תתנהל בלוח זמנים צפוף, כאשר כל קבוצה תשחק לפחות פעמיים בשבוע, ותסתיים עד ליום 28 ביוני 2026, טרם פתיחת חלון הנבחרות של פיב”א.  

מועדי העברות והחלפת זרים

לנוכח האפשרות שחלק מהשחקנים הזרים לא ישובו לישראל לאור המצב הביטחוני ועל מנת לאפשר גמישות מקסימלית ככל הניתן לקבוצות, נקבע מתווה ייעודי לשמירה על התחרותיות בליגה, הכולל הארכת מועד ההעברות לשחקנים שלא שיחקו בעונה הנוכחית עד לסיום העונה הסדירה, וכן פתיחת חלון חד פעמי של 24 שעות להעברות בין קבוצות.  

שחקני מכבי תל אביב (IMAGO)

בנוסף, תתאפשר חזרה של שחקנים שעזבו לקבוצות בחו״ל במהלך העונה, רישום שחקנים ישראלים מליגת המכללות בארה”ב ורישום שחקנים מהליגה הלאומית שסיימו את העונה, בכפוף לאישורי איגוד הכדורסל.  

קבוצות יוכלו להשלים את מצבת הזרים עד למכסה שנקבעה (10 זרים), בכפוף למגבלות הסגל ולכללים שנקבעו, לרבות אפשרות הקפאת שחקנים זרים והגבלת מספר הזרים לפלייאוף.  

שיטת המשחקים

סדרות רבע גמר הפלייאוף ישוחקו בשיטת הטוב משלושה משחקים, שלב הפליי-אין יבוטל, וסדרות חצי הגמר והגמר יתקיימו בשיטת הטוב מחמישה משחקים. משחקי הבית התחתון יישמרו במתכונת המקורית.  

יו”ר ליגת ווינר סל, ארי שטינברג, אמר בנושא: “אנחנו עושים את המקסימום בתוך מציאות מורכבת. זה שלנו, ואנחנו מחויבים להניע את הליגה קדימה לטובת האוהדים. אנחנו עובדים קשה כדי לגרום לזה לקרות. בשם כל קבוצות הליגה, אני מבקש לחזק ולהודות לכוחות הביטחון ששומרים על כולנו״.

