יום שלישי, 31.03.2026 שעה 13:33
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

איציק עובדיה השלים את תוכנית המנהיגות של ELP

מנכ"ל מכבי חיפה השלים את התוכנית היוקרתית של ארגון מועדוני הכדורגל האירופיים בשיתוף אוניברסיטת הרווארד בבוסטון: "חוויה מקצועית יוצאת דופן"

איציק עובדיה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)
איציק עובדיה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

מנכ"ל מכבי חיפה, איציק עובדיה, השלים בהצלחה את תוכנית המנהיגות היוקרתית Executive Leadership Programme (ELP) של ארגון מועדוני הכדורגל האירופיים (EFC), בשיתוף אוניברסיטת הרווארד בבוסטון, ארצות הברית.

עובדיה ייצג את המועדון במסגרת התוכנית היוקרתית, בה השתתפו כ-50 מנהלים בכירים מהמועדונים המובילים באירופה. במהלך השנה האחרונה לקח חלק בתהליך מקצועי ומעמיק, שהתמקד בניהול מועדוני ספורט, קבלת החלטות, חדשנות ופיתוח ארגוני.

מדובר בהישג משמעותי עבור מכבי חיפה, שמחזק את מעמדה בזירה הבינלאומית ומדגיש את השאיפה להמשיך ולהתפתח גם מחוץ למגרש, ברמה הניהולית והאסטרטגית.

וכנית המנהיגות היוקרתית Executive Leadership Programme (ELP) של ארגון מועדוני הכדורגל האירופיים (EFC) (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

הישג בינלאומי למכבי חיפה

עובדיה התייחס להשלמת התוכנית ואמר לאתר הרשמי: “זו הייתה חוויה מקצועית יוצאת דופן, עם הזדמנות ללמוד ולהיחשף לידע ולכלים ברמה הגבוהה ביותר. אני גאה לייצג את מכבי חיפה במסגרת כזו, ונמשיך לפעול כדי לקדם את המועדון קדימה בזירה המקומית והבינלאומית”.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה? נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
