איציק עובדיה השלים את תוכנית המנהיגות של ELP

מנכ"ל מכבי חיפה, איציק עובדיה, השלים בהצלחה את תוכנית המנהיגות היוקרתית Executive Leadership Programme (ELP) של ארגון מועדוני הכדורגל האירופיים (EFC), בשיתוף אוניברסיטת הרווארד בבוסטון, ארצות הברית.

עובדיה ייצג את המועדון במסגרת התוכנית היוקרתית, בה השתתפו כ-50 מנהלים בכירים מהמועדונים המובילים באירופה. במהלך השנה האחרונה לקח חלק בתהליך מקצועי ומעמיק, שהתמקד בניהול מועדוני ספורט, קבלת החלטות, חדשנות ופיתוח ארגוני.

מדובר בהישג משמעותי עבור מכבי חיפה, שמחזק את מעמדה בזירה הבינלאומית ומדגיש את השאיפה להמשיך ולהתפתח גם מחוץ למגרש, ברמה הניהולית והאסטרטגית.

עובדיה התייחס להשלמת התוכנית ואמר לאתר הרשמי: “זו הייתה חוויה מקצועית יוצאת דופן, עם הזדמנות ללמוד ולהיחשף לידע ולכלים ברמה הגבוהה ביותר. אני גאה לייצג את מכבי חיפה במסגרת כזו, ונמשיך לפעול כדי לקדם את המועדון קדימה בזירה המקומית והבינלאומית”.