361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

כולל החתמות מהקולג': בקשת המנהלת מהאיגוד

מנהלת הליגה בכדורסל פנתה לאיגוד בבקשה ל-3 החרגות להמשך העונה: לאפשר החתמת ישראלים מהמכללות, להחתים מהלאומית אחרי המועד ולהחזיר שחקן ששוחרר

קרינגטון במהלך (רדאד ג'בארה)
הכדורסל הישראלי צפוי לשוב לפעילות ב-18 באפריל, אך עדיין יש לא מעט נושאים שצריך להסדיר. מעבר לאיפה משחקים, איך משחקים וכיצד משחקים, יש גם את כל מה שקשור לסגלים, כשאין ספק שקבוצות יתקשו להעמיד את כל הסגל שהיה להן לפני פתיחת הזירה מול איראן וחיזבאללה.

בנושא הזה, במנהלת הליגה בכדורסל פנו לאיגוד הכדורסל בישראל וביקשו מספר החרגות לגבי המשך העונה. הראשונה היא לאפשר לשחקני מכללות שסיימו את העונה שלהם בקולג’ לחתום בקבוצות, מה שלא מותר על פי חוקי האיגוד.

להחזיר שחקנים, ולהביא מהלאומית

החתימה של שחקן ישראלי מהמכללות יהיה כאלו שכמובן סיימו עונה, אבל גם בכפוף לאישור נוסף: קבוצת האם של השחקן תצטרך לתת את האישור, כלומר הקבוצה ממנה השחקן יצא למכללות צריכה לאשר לו לחתום בקבוצה אחרת בליגת ווינר סל.

איתן בורג. יחזור לליגה עוד העונה? (רויטרס)איתן בורג. יחזור לליגה עוד העונה? (רויטרס)

בקשה שנייה שנשלחה היא לאפשר לשחקן שעזב את ישראל לשוב לאותה קבוצה. כלומר אם קבוצה מליגת ווינר סל שחררה זר ויש אפשרות להחזיר אותו, במנהלת מבקשים לאשר חתימה שכזו. הבקשה השלישית היא לאפשר החתמות של שחקנים מהלאומית אחרי מועד ההעברות, במידה שהקבוצה סיימה את דרכה בליגה השנייה. כל אלו מחכים לאישור האיגוד.

