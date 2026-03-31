כבר באימון הראשון: אזעקות בהכנת הפועל ת"א

הפועל תל אביב חזרה אתמול (שני) לישראל ממחנה האימונים בקפריסין, וכבר באימון הראשון בארץ חזרה למציאות. שתי אזעקות נשמעו במהלך היום ותפסו את השחקנים, אחת רגע לפני תחילת האימון ואחת נוספת במהלכו, מה שגרם להפסקות ולירידה למרחבים מוגנים.

האדומים, שחזרו לשגרה מקצועית עד מחנה האימונים באיה נאפה בשתי קבוצות, ישראל וקפריסין, נאלצו לעצור את האימון ולהתנהל לפי ההנחיות. למרות ההפרעה, בקבוצה ניסו לשמור על ריכוז ולהמשיך את ההכנות ככל שניתן, כשהצוות המקצועי שם דגש בעיקר על החזרה ההדרגתית לשגרה.

צ’יקו ופלקאו יחברו בחמישי

כאמור, הקבוצה חזרה לישראל יחד עם ארבעה מהשחקנים הזרים, שהצטרפו לסגל לאחר המחנה. שני זרים נוספים, צ’יקו אלבס ולוקאס פלקאו, צפויים לנחות בארץ ביום חמישי לאחר שקיבלו אישור להישאר בקפריסין עוד כמה ימים ולהשלים את הסגל ביחד עם לויזוס לואיז ואנדריאן קרייב שישובו מנבחרותיהם.

צ'יקו (חגי מיכאלי)

בהפועל תל אביב מבינים שהמציאות מורכבת, אך מנסים לשמור על שגרה עד כמה שאפשר. כמו כל הכדורגל הישראלי, בחודורוב מקווים לימים שקטים יותר, שיאפשרו לקבוצה להתכונן בצורה סדירה לקראת חזרת הליגה, אבל מספרים שהזרים מקבלים את המצב בצורה טובה, מבינים שזו המציאות כרגע בישראל, תוך כדי שהם זוכים למעטפת רחבה מאנשי המועדון.