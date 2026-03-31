5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

כבר באימון הראשון: אזעקות בהכנת הפועל ת"א

האדומים שבו מהמחנה בקפריסין עם ארבעה זרים ומהר מאוד חזרו למציאות, כששתי אזעקות נשמעו בחודורוב: אחת לפני האימון ואחת במהלכו. בחמישי: סגל מלא

|
שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

הפועל תל אביב חזרה אתמול (שני) לישראל ממחנה האימונים בקפריסין, וכבר באימון הראשון בארץ חזרה למציאות. שתי אזעקות נשמעו במהלך היום ותפסו את השחקנים, אחת רגע לפני תחילת האימון ואחת נוספת במהלכו, מה שגרם להפסקות ולירידה למרחבים מוגנים.

האדומים, שחזרו לשגרה מקצועית עד מחנה האימונים באיה נאפה בשתי קבוצות, ישראל וקפריסין, נאלצו לעצור את האימון ולהתנהל לפי ההנחיות. למרות ההפרעה, בקבוצה ניסו לשמור על ריכוז ולהמשיך את ההכנות ככל שניתן, כשהצוות המקצועי שם דגש בעיקר על החזרה ההדרגתית לשגרה.

צ’יקו ופלקאו יחברו בחמישי

כאמור, הקבוצה חזרה לישראל יחד עם ארבעה מהשחקנים הזרים, שהצטרפו לסגל לאחר המחנה. שני זרים נוספים, צ’יקו אלבס ולוקאס פלקאו, צפויים לנחות בארץ ביום חמישי לאחר שקיבלו אישור להישאר בקפריסין עוד כמה ימים ולהשלים את הסגל ביחד עם לויזוס לואיז ואנדריאן קרייב שישובו מנבחרותיהם.

צצ'יקו (חגי מיכאלי)

בהפועל תל אביב מבינים שהמציאות מורכבת, אך מנסים לשמור על שגרה עד כמה שאפשר. כמו כל הכדורגל הישראלי, בחודורוב מקווים לימים שקטים יותר, שיאפשרו לקבוצה להתכונן בצורה סדירה לקראת חזרת הליגה, אבל מספרים שהזרים מקבלים את המצב בצורה טובה, מבינים שזו המציאות כרגע בישראל, תוך כדי שהם זוכים למעטפת רחבה מאנשי המועדון.

