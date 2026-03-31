יום שלישי, 31.03.2026 שעה 15:36
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

מחצית ראשונה: איי פארו - ישראל עד 17: 1:0

מוקדמות היורו, סיבוב 2: אחרי הניצחונות הגדולים על אסטוניה וגם על אנגליה בחוץ, החבורה של אריק בנאדו עלתה ליתרון מוקדם מפנדל מדויק של בן שושן

נבחרת ישראל עד גיל 17 (ההתאחדות לכדורגל)
בתוך פגרת הנבחרות הזאת, אנחנו נמצאים ביום עמוס לכדורגל הישראלי, כאשר נבחרות נוער בשלוש שכבות גיל משחקות וגם ישראל עד גיל 17 עושה זאת בשעה זו, כשהיא מתארחת אצל איי פארו במסגרת מוקדמות היורו ב-League B – סיבוב 2.

אין ספק שיש לנו עתיד ורוד בכדורגל שלנו, במיוחד בזכות החבורה של אריק בנאדו, שהוכיחה שהיא יכולה לנצח כל נבחרת, עם הניצחון האדיר 1:3 על אנגליה בחוץ, זאת מספר ימים בלבד אחרי שניצחה 0:2 את אסטוניה במשחק הפתיחה.

כעת, ישראל נמצאת במקום הראשון של הבית, כשהיא היחידה עם 6 נקודות, 3 יותר מהאנגלים ומהיריבה שלהם כעת, איי פארו. לא יהיה משחק פשוט לנבחרת, אך עם המומנטום איתו היא מגיעה, היא יודעת שהיא יכולה לגמרי לעשות את זה.

הרכב נבחרת ישראל עד 17: עמנואל לוקה, נועם שמואל, תומר פלג, סער לביא, שי וקסמן, ירין אביחצירה, תמיר בר, בן דג’אני, דניאל בן שושן, עידן דדיה ועידו יוסף.

מחצית ראשונה:

דקה 3: ברסטיר מגנוסן מאיי פארו קיבל את הכרטיס הצהוב בשלב מוקדם.

דקה 8: בן שושן ניסה את כוחו בבעיטה, אך השוער הדף את הכדור.

דקה 16, שער! ישראל עלתה ליתרון 0:1: לאחר עבירה ברחבה, בן שושן כבש מהנקודה הלבנה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
