מחצית ראשונה: איי פארו - ישראל עד 17: 1:0

בתוך פגרת הנבחרות הזאת, אנחנו נמצאים ביום עמוס לכדורגל הישראלי, כאשר נבחרות נוער בשלוש שכבות גיל משחקות וגם ישראל עד גיל 17 עושה זאת בשעה זו, כשהיא מתארחת אצל איי פארו במסגרת מוקדמות היורו ב-League B – סיבוב 2.

אין ספק שיש לנו עתיד ורוד בכדורגל שלנו, במיוחד בזכות החבורה של אריק בנאדו, שהוכיחה שהיא יכולה לנצח כל נבחרת, עם הניצחון האדיר 1:3 על אנגליה בחוץ, זאת מספר ימים בלבד אחרי שניצחה 0:2 את אסטוניה במשחק הפתיחה.

כעת, ישראל נמצאת במקום הראשון של הבית, כשהיא היחידה עם 6 נקודות, 3 יותר מהאנגלים ומהיריבה שלהם כעת, איי פארו. לא יהיה משחק פשוט לנבחרת, אך עם המומנטום איתו היא מגיעה, היא יודעת שהיא יכולה לגמרי לעשות את זה.

הרכב נבחרת ישראל עד 17: עמנואל לוקה, נועם שמואל, תומר פלג, סער לביא, שי וקסמן, ירין אביחצירה, תמיר בר, בן דג’אני, דניאל בן שושן, עידן דדיה ועידו יוסף.

מחצית ראשונה:

דקה 3: ברסטיר מגנוסן מאיי פארו קיבל את הכרטיס הצהוב בשלב מוקדם.

דקה 8: בן שושן ניסה את כוחו בבעיטה, אך השוער הדף את הכדור.

דקה 16, שער! ישראל עלתה ליתרון 0:1: לאחר עבירה ברחבה, בן שושן כבש מהנקודה הלבנה.