היוזמה של ההתאחדות למאבק באלימות בספורט

שלב ההכרעה ביוזמה המשותפת של ההתאחדות לכדורגל וארגון sisma יוצא לדרך: מתוך מאות סרטונים שיצרו תלמידי בתי ספר מכל רחבי הארץ במסגרת היוזמה החינוכית-לאומית "לשחק, לכבד, ליהנות", נבחרו 20 הסרטונים המצטיינים שהעפילו לשלב הגמר. כעת, הציבור הרחב מוזמן לצפות בסרטונים ולהשתתף בבחירת הזוכים באמצעות הצבעה ברשתות החברתיות של ההתאחדות לכדורגל ו-sisma.

היוזמה המשותפת, המחברת בין עולמות הספורט, החינוך והטכנולוגיה, נועדה לקדם מאבק באלימות במגרשים ומחוצה להם, ולעודד תרבות ספורט המבוססת על כבוד הדדי, הוגנות ואחריות חברתית. במסגרת התחרות, בתי ספר מכל רחבי הארץ לקחו חלק פעיל ביצירת תוכן ערכי ומקורי, המעביר מסרים של סובלנות ומשחק הוגן.

20 הסרטונים שעלו לגמר מבטאים את קולם של בנות ובני הדור הצעיר, הפועלים להוקעת האלימות ולחיזוק תרבות ספורט חיובית ובטוחה יותר במגרשי הכדורגל ובחברה הישראלית כולה.

הסרטונים יוצגו על המסך בגביע המדינה

הסרטונים הזוכים, שייבחרו על בסיס הצבעת הקהל ושקלול ועדת שיפוט מקצועית, יזכו את בתי הספר בפרסים, בהם הקמת חדר מחשבים חדש לבית הספר שיזכה במקום הראשון. בנוסף, 20 הסרטונים שעלו לגמר יוצגו על גבי המסכים באצטדיונים במהלך משחקי שלבי ההכרעה של "גביע המדינה ווינר", בתקווה מול יציעים מלאים.

אבישי ג'יבלי, מנכ"ל ארגון sisma: "אנו גאים בתוצרים המרשימים של מאות בתי הספר שלקחו חלק ביוזמה המשותפת. הסרטונים שעלו לגמר ממחישים עד כמה החיבור בין חינוך, טכנולוגיה וספורט יכול לייצר שינוי אמיתי ולחזק תרבות של כבוד והוגנות. התלמידות והתלמידים הם סוכני השינוי האמיתיים, ואנו מזמינים את הציבור לצפות, להצביע ולהיות שותף להפצת המסר של ערבות הדדית בחברה הישראלית״.

יריב טפר, מנכ״ל ההתאחדות לכדורגל: ״ההתאחדות לכדורגל חרתה על דגלה לעמוד בחזית המאבק באלימות בבתי הספר ובמגרשי הספורט, ולהמיר אותה בכבוד הדדי, הוגנות ואחריות חברתית. שיתוף הפעולה בין ההתאחדות לבין ארגון ״sisma” ממחיש במעשים את מחויבותנו לפעול ליצירת שינוי אמיתי, שיגיע מהדור הצעיר ויחלחל לכל חלקי החברה בישראל. אני מודה למאות התלמידים ואנשי ההוראה שלקחו חלק במיזם החשוב. הסרטונים שצולמו מרחיבים את הלב ומראים לכולנו שיכול וצריך להיות כאן טוב יותר״.

