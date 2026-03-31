אנגליה הופתעה, ספרד ומצרים סיימו ב-0:0 חלש

משחקי הידידות של פגרת הנבחרות המשיכו בכל הכוח כאשר הערב (שלישי) היו שלושה משחקים קלאסיים, שחלקם עשויים אפילו לקרות בשלבי הנוקאאוט של המונדיאל: אנגליה אירחה את יפן, ספרד פגשה את מצרים והולנד התמודדה מול אקוואדור.

אנגליה – יפן 1:0

המחצית הראשונה הייתה קשה עבור הביתיים. האנגלים אמנם שלטו בכדור, אך היפנים היו יותר מסוכנים והצליחו לעלות ליתרון משער נפלא של קאורו מיטומה (23’). החצי השני היה שקול, היפנים היו דווקא קרובים להשגת השער השני בתחילת המחצית, לאחר מכן חניכיו של תומאס טוכל לחצו על הגז וחיפשו שוויון, ללא הצלחה.

דקה 23, שער! יפן עלתה ל-0:1: קאורו מיטומה חטף לפאלמר, מצא באגף את קייטו נקאמורה, האחרון החזיר לכוכב ברייטון, שסיים עם בעיטה חדה והכניע את ג’ורדן פיקפורד. התקפת מעבר מושלמת של האסייתים.

ספרד – מצרים 0:0

לאחר ה-0:3 המרשים על סרביה, ה-’לה רוחה’ רצתה להמשיך המומנטום של משחקי הידידות אך נעצרה מול נבחרתו של מוחמד סלאח. המחצית הראשונה הייתה שקולה ורגועה מבחינת המארחת, בחצי השני הספרדים לחצו על הגז במטרה להכריע את המשחק, אך ללא הצלחה. חאמדי פתחי הורחק בדקה ה-84.

דקה 84, מצרים נשארה בעשרה שחקנים: חאמדי פתחי הכשיל מאחור וספג את הכרטיס הצהוב השני, 12 דקות לאחר שקיבל את הראשון.

הולנד – אקוואדור 1:1

חניכיו של רונאלד קומאן פתחו נהדר את המשחק והצליחו לעלות ליתרון כבר בדקה השלישית משער עצמי של וויליאם פאצ’ו. אך לאחר מכן הכל התהפך, דנזל דמפריז הורחק באדום ישיר בדקה ה-12 לאחר טעות קשה שלו ולאחר מכן אקוואדור הצליחה להשוות מפנדל מדויק של אנר ולנסיה (24’). המחצית השנייה הייתה בשליטה מוחלטת של הדרום אמריקאים, שלא הצליחו להפוך את התוצאה.

דקה 3, שער! הולנד עלתה ל-0:1: דונייל מאלן התחיל את ההתקפה, מצא את צ’אבי סימונס שהעביר מהר לקודי גאקפו בפינה. שחקן ליברפול העביר רוחב, שפגע בבלם פ.ס.ז’, וויליאם פאצ’ו שכבש לשער הלא נכון.

דקה 12, הולנד נשארה בעשרה שחקנים: טעות קשה של דנזל דמפריז. שחקן אינטר ניסה להחזיר את הכדור לעבר מארק פלקן, אך מסר חלש והכשיל את שחקן אקוואדור, שהיה בדרך הבטוחה לכיבוש.

דקה 24, שער! אקוואדור השוותה ל-1:1: הדרום אמריקאים קיבלו פנדל לאחר הכשלה של פלקר על גונזאלו פלאטה, אנר ולנסיה ניגש לבעוט את כדור העונשין, והכניע את השוער עם בעיטה מדויקת.

