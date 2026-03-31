יום שלישי, 31.03.2026 שעה 13:20
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"לבן הייתה תשוקה מטורפת לב"ש, לא היה בו פחד"

זיו חליבה, חברו של בן כהן ז"ל שנפל בלבנון, ל"שיחת היום": "היה מכור לקאנגווה, מהפרצופים המוכרים ביציע הדרומי. ילד זהב שתמיד חשב על האחר"

זיו חליבה ובן כהן במשחק בין ב
זיו חליבה ובן כהן במשחק בין ב"ש לוויאריאל (פרטי)

הותר לפרסום היום (שלישי) שבן כהן, אוהד של הפועל באר שבע שלא פספס משחקים עוד מימי שער 5 בווסרמיל, נפל בלבנון כחלק מהמלחמה מול חיזבאללה, כשהוא בן 21. בן ז”ל שירת בסיירת נח”ל, וחברו זיו חליבה עלה לדבר עליו בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

מה ההיכרות שלך עם בן?
”אנחנו חברים טובים מאוד, מכירים מאזור כיתה ד’, בן היה גר בבאר שבע אני מלהבים, היינו הולכים לשחק כדורגל, מאז נהינו חברים, מכיתה ז’ הוא היה איתנו בחבורה, אין מילים לתאר ילד זהב כזה, כל דבר שהוא היה עושה, הוא תמיד היה חושב על האחר, אחד מהדברים שמאוד חיברו אותנו זה שהוא היה מכור להפועל באר שבע, היה לו מנוי חוץ, הוא היה איתי במשחק נגד ויאריאל”.

איך התשוקה שלו לספורט באה לידי ביטוי?
”הוא לא היה יכול להמשיך את היום בלי לראות משחק של הפועל באר שבע”.

בן כהן ז"ל (פרטי)

איזה שחקן הוא הכי אהב?
”היה מכור של קאנגווה, היה גם את אליאס, דן ביטון, הייתה לו תשוקה מטורפת לקבוצה, היינו יושבים ביציע הדרומי, הוא מהפרצופים הכי מוכרים שם”.

“לא היה לו פחד, עושים את מה שביקש”

יצא לך לדבר איתו בימים האחרונים?
”כן, ביום רביעי הוא רשם לנו שהוא נכנס ומתכוון לחזור בקרוב. לא היה לו פחד, הוא היה נכנס ראשון. אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה באירוע, חוץ מזה שזו הייתה התקלה מטווח קרוב. הוא מאוד אהב כדורגל, את החברים”.

ראינו שהוא נתן הוראות מה יקרה אם הוא נופל, דיברתם על זה?
”כן, הוא אמר לי חצי בצחוק חצי ברצינות, שאם היה לו סטיקר שהוא ימות הוא רוצה שהוא יהיה אדום של הפועל באר שבע. זה לא נורמלי, אנחנו עושים מה שהוא ביקש, אנחנו באים כולנו להלוויה כרגע”.

מתי ההלוויה?
”ב-15:00 בבית העלמין להבים, כל מי שיכול להגיע להיפרד אנחנו נשמח”.

