"לבן הייתה תשוקה מטורפת לב"ש, לא היה בו פחד"

הותר לפרסום היום (שלישי) שבן כהן, אוהד של הפועל באר שבע שלא פספס משחקים עוד מימי שער 5 בווסרמיל, נפל בלבנון כחלק מהמלחמה מול חיזבאללה, כשהוא בן 21. בן ז”ל שירת בסיירת נח”ל, וחברו זיו חליבה עלה לדבר עליו בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

מה ההיכרות שלך עם בן?

”אנחנו חברים טובים מאוד, מכירים מאזור כיתה ד’, בן היה גר בבאר שבע אני מלהבים, היינו הולכים לשחק כדורגל, מאז נהינו חברים, מכיתה ז’ הוא היה איתנו בחבורה, אין מילים לתאר ילד זהב כזה, כל דבר שהוא היה עושה, הוא תמיד היה חושב על האחר, אחד מהדברים שמאוד חיברו אותנו זה שהוא היה מכור להפועל באר שבע, היה לו מנוי חוץ, הוא היה איתי במשחק נגד ויאריאל”.

איך התשוקה שלו לספורט באה לידי ביטוי?

”הוא לא היה יכול להמשיך את היום בלי לראות משחק של הפועל באר שבע”.

בן כהן ז"ל (פרטי)

איזה שחקן הוא הכי אהב?

”היה מכור של קאנגווה, היה גם את אליאס, דן ביטון, הייתה לו תשוקה מטורפת לקבוצה, היינו יושבים ביציע הדרומי, הוא מהפרצופים הכי מוכרים שם”.

“לא היה לו פחד, עושים את מה שביקש”

יצא לך לדבר איתו בימים האחרונים?

”כן, ביום רביעי הוא רשם לנו שהוא נכנס ומתכוון לחזור בקרוב. לא היה לו פחד, הוא היה נכנס ראשון. אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה באירוע, חוץ מזה שזו הייתה התקלה מטווח קרוב. הוא מאוד אהב כדורגל, את החברים”.

ראינו שהוא נתן הוראות מה יקרה אם הוא נופל, דיברתם על זה?

”כן, הוא אמר לי חצי בצחוק חצי ברצינות, שאם היה לו סטיקר שהוא ימות הוא רוצה שהוא יהיה אדום של הפועל באר שבע. זה לא נורמלי, אנחנו עושים מה שהוא ביקש, אנחנו באים כולנו להלוויה כרגע”.

מתי ההלוויה?

”ב-15:00 בבית העלמין להבים, כל מי שיכול להגיע להיפרד אנחנו נשמח”.