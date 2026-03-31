יום שלישי, 31.03.2026 שעה 15:07
כדורגל ישראלי >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"המאמן נותן תשומת לב, השחקנים מרגישים טוב"

יוסף בדארנה דיבר ב"שיחת היום" על שינוי המאמנים בסכנין ("יש הרגשה טובה"), על מימר ("עניין משפטי"), האצטדיון ("מקווה שנקבל אישור") ומצב הקבוצה

שחקני בני סכנין (חג'אג' רחאל)
ליגת העל תחזור לפעילות ביום שבת הקרוב ובמשחק השני שישוחק (4.4, 20:00), קריית שמונה תארח את בני סכנין. האורחת במפגש הזה במקום השמיני עם 29 נקודות ותקווה לשים מאחור את כל סאגת שרון מימר, שלפתע נראה כמו עבר רחוק מאוד. בינתיים, המנכ”ל של המועדון, יוסף בדארנה, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

אנחנו מבינים שלמעשה לא ניתן לשחק באצטדיון דוחא
”עד היום זה לא מאושר, אבל היום יש לנו מכרז על המרחבים המוגנים, מקווה שמחר יתחילו לעבוד על זה ובשבוע הבא אני מקווה שנקבל את האישור”.

המנהלת קישרה לא מעט עיריות שהלכו למכרזים, זה לא פשוט
”זה ייקח שבוע, עשרה ימים, קשה להוביל ממ”ד. הייתה לי הצעה שנמקם אותם בתוך המגרש ואז זה ייקח לנו שבוע ימים”.

מה מצב הקבוצה?
”זה לא קל מבחינת כולם, באזור שאנחנו חיים בו יש הרבה אזעקות”.

יש לכם מרחבים מוגנים שם?
”ברור, יש לי בבית”.

איך אתה מרגיש את הקבוצה אחרי חילופי המאמנים?
”יש הרגשה טובה, המאמן נותן את כל תשומת הלב לשחקנים, יש שינוי, השחקנים מרגישים טוב”.

גמרת את הסיפור עם מימר?
”לא רוצה לדבר על זה, זה משהו משפטי”.

מה מבחינת זרים?
”לא כולם חזרו, יש לנו שלושה שחקנים שיגיעו ביום שני ואז כולם יהיו”.

אתם מתחילים הכנות לעונה הבאה?
”את האמת עוד לא דיברנו על זה. יש שחקנים שאנחנו צריכים להמשיך איתם, מקווים קודם לעבור את העונה בשלום”.

מה המצב מבחינה כספית?
”לא קל, יש לנו בעיה תקציבית אבל עומדים בזה”.

מי מממן את הקבוצה?
”יש לנו את ההכנסות מכל הדברים, ואנחנו אנשי העסקים. שמנו הרבה כסף”.

כמה שמתם?
”לא פחות מ-1.8 מיליון, חוץ מ-4,5 מיליון שעשינו מהאוהדים. האוהדים תרמו וזה עזר לנו הרבה”.

העירייה שמה כסף?
”לא, עד עכשיו לא. היום יש לנו יושב ראש, אבו יונס, שעושה עבודה נהדרת, מוציא כסף מהכיס שלו”.

זה ישליך על העונה הבאה?
”מקווה שלא, אבל לפי מה שאני רואה כן”.

