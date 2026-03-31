"המאמן נותן תשומת לב, השחקנים מרגישים טוב"

ליגת העל תחזור לפעילות ביום שבת הקרוב ובמשחק השני שישוחק (4.4, 20:00), קריית שמונה תארח את בני סכנין. האורחת במפגש הזה במקום השמיני עם 29 נקודות ותקווה לשים מאחור את כל סאגת שרון מימר, שלפתע נראה כמו עבר רחוק מאוד. בינתיים, המנכ”ל של המועדון, יוסף בדארנה, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

אנחנו מבינים שלמעשה לא ניתן לשחק באצטדיון דוחא

”עד היום זה לא מאושר, אבל היום יש לנו מכרז על המרחבים המוגנים, מקווה שמחר יתחילו לעבוד על זה ובשבוע הבא אני מקווה שנקבל את האישור”.

המנהלת קישרה לא מעט עיריות שהלכו למכרזים, זה לא פשוט

”זה ייקח שבוע, עשרה ימים, קשה להוביל ממ”ד. הייתה לי הצעה שנמקם אותם בתוך המגרש ואז זה ייקח לנו שבוע ימים”.

יוסי אבוקסיס (שחר גרוס)

מה מצב הקבוצה?

”זה לא קל מבחינת כולם, באזור שאנחנו חיים בו יש הרבה אזעקות”.

יש לכם מרחבים מוגנים שם?

”ברור, יש לי בבית”.

איך אתה מרגיש את הקבוצה אחרי חילופי המאמנים?

”יש הרגשה טובה, המאמן נותן את כל תשומת הלב לשחקנים, יש שינוי, השחקנים מרגישים טוב”.

שרון מימר (עמרי שטיין)

גמרת את הסיפור עם מימר?

”לא רוצה לדבר על זה, זה משהו משפטי”.

מה מבחינת זרים?

”לא כולם חזרו, יש לנו שלושה שחקנים שיגיעו ביום שני ואז כולם יהיו”.

אתם מתחילים הכנות לעונה הבאה?

”את האמת עוד לא דיברנו על זה. יש שחקנים שאנחנו צריכים להמשיך איתם, מקווים קודם לעבור את העונה בשלום”.

מוחמד אבו יונס (עמרי שטיין)

מה המצב מבחינה כספית?

”לא קל, יש לנו בעיה תקציבית אבל עומדים בזה”.

מי מממן את הקבוצה?

”יש לנו את ההכנסות מכל הדברים, ואנחנו אנשי העסקים. שמנו הרבה כסף”.

כמה שמתם?

”לא פחות מ-1.8 מיליון, חוץ מ-4,5 מיליון שעשינו מהאוהדים. האוהדים תרמו וזה עזר לנו הרבה”.

העירייה שמה כסף?

”לא, עד עכשיו לא. היום יש לנו יושב ראש, אבו יונס, שעושה עבודה נהדרת, מוציא כסף מהכיס שלו”.

זה ישליך על העונה הבאה?

”מקווה שלא, אבל לפי מה שאני רואה כן”.