יום שלישי, 31.03.2026 שעה 14:39
שונות  >> שיחת היום של שוופס

האצטדיון והתקציב: קריית גת חוגגת עליית ליגה

המנהל המקצועי של הקבוצה שצפויה לשחק בעונה הבאה בלאומית, משה סבג, ל"שיחת היום": "מהעירייה נקבל בין 2.6 ל-3 מיליון". וגם: שת"פ עם ליגת העל?

|
שחקני מכבי קריית גת חוגגים (יונתן גינזבורג)
ליגות א’ עד ג’ לא ישובו לפעילות העונה בעקבות המלחמה מול איראן וחיזבאללה, כפי שפורסם אתמול (שני) ב-ONE. בעקבות כך הוחלט שהמוליכות יעלו ליגות, מה שאומר שמי שצפויה לשחק בלאומית בעונה הבאה היא מכבי קריית גת. המנהל המקצועי שלה, משה סבג, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

ברכות על עליית הליגה?
”תודה, עדיין לא רשמי אבל זה יהיה. רצינו את זה מתחילת העונה”.

איך ההרגשה?
”הרגשה מצוינת, לא סתם החלטתי הקים את הקבוצה הזאת לפני 4 שנים, היום אנחנו בדרך לליגה הלאומית, יש לי שותפים לדרך, גם הרשות, שעכשיו גם תתקצב את הנשים”.

אתה כבר היית שחקן קבוצת הבוגרים שהייתה בליגת העל, זה התכנון שלך?
”אני לא רוצה להגיד לך את זה, אנחנו בלי מגרש, אבל אני אוהב הצלחות. להגיד לך שזה ייעצר פה? אני אוהב מצוינות, ועם השותפים שלי לדרך, ראש העיר שמתקצב אותנו...”.

יו"ר מ.ס קריית גת משה סבג (פרטי)יו"ר מ.ס קריית גת משה סבג (פרטי)

התקציב והאצטדיון

כמה תקציב יהיה לך?
”לדעתי מהעירייה יהיה לי בין 2.6 ל-3 מיליון ש”ח, בנוסף יש לי שותפים שחולים על כדורגל. התברכנו באנשים טובים, אנחנו עובדים כצוות, אני מאמין שיהיה מעניין בשנה הבאה, נעשה קבוצה טובה. אני כבר מעל לחודש וחצי מכין את הקבוצה לשנה הבאה, סגרתי לפני חודש מחנה אימונים בסרביה, אני מכין את הכל”.

מה עם אצטדיון בעיר?
”יש לנו מתחם יפה מאוד, בונים לנו צמוד למתחם מגרש דשא, תוך שנתיים וחצי בערך יהיה אצטדיון של 6,000 מקומות, כרגע נודדים”.

פנו אליך מליגת העל לשיתוף פעולה?
”פנו, שתי קבוצות צמרת מהרביעייה הראשונה, אחת מהן הפועל באר שבע. נקבל החלטות. דרך אגב, הנוער שלנו גם עולה לליגה השנייה, ביחד יהיה מדהים, אגב, המשכנו להתאמן כל חודש מרץ ושילמנו כרגיל, זה מועדון מאוד מסודר עם תנאים של ליגת העל. המתחם מתוקתק, יש הכל”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */