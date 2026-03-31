האצטדיון והתקציב: קריית גת חוגגת עליית ליגה

ליגות א’ עד ג’ לא ישובו לפעילות העונה בעקבות המלחמה מול איראן וחיזבאללה, כפי שפורסם אתמול (שני) ב-ONE. בעקבות כך הוחלט שהמוליכות יעלו ליגות, מה שאומר שמי שצפויה לשחק בלאומית בעונה הבאה היא מכבי קריית גת. המנהל המקצועי שלה, משה סבג, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

ברכות על עליית הליגה?

”תודה, עדיין לא רשמי אבל זה יהיה. רצינו את זה מתחילת העונה”.

איך ההרגשה?

”הרגשה מצוינת, לא סתם החלטתי הקים את הקבוצה הזאת לפני 4 שנים, היום אנחנו בדרך לליגה הלאומית, יש לי שותפים לדרך, גם הרשות, שעכשיו גם תתקצב את הנשים”.

אתה כבר היית שחקן קבוצת הבוגרים שהייתה בליגת העל, זה התכנון שלך?

”אני לא רוצה להגיד לך את זה, אנחנו בלי מגרש, אבל אני אוהב הצלחות. להגיד לך שזה ייעצר פה? אני אוהב מצוינות, ועם השותפים שלי לדרך, ראש העיר שמתקצב אותנו...”.

יו"ר מ.ס קריית גת משה סבג (פרטי)

התקציב והאצטדיון

כמה תקציב יהיה לך?

”לדעתי מהעירייה יהיה לי בין 2.6 ל-3 מיליון ש”ח, בנוסף יש לי שותפים שחולים על כדורגל. התברכנו באנשים טובים, אנחנו עובדים כצוות, אני מאמין שיהיה מעניין בשנה הבאה, נעשה קבוצה טובה. אני כבר מעל לחודש וחצי מכין את הקבוצה לשנה הבאה, סגרתי לפני חודש מחנה אימונים בסרביה, אני מכין את הכל”.

מה עם אצטדיון בעיר?

”יש לנו מתחם יפה מאוד, בונים לנו צמוד למתחם מגרש דשא, תוך שנתיים וחצי בערך יהיה אצטדיון של 6,000 מקומות, כרגע נודדים”.

פנו אליך מליגת העל לשיתוף פעולה?

”פנו, שתי קבוצות צמרת מהרביעייה הראשונה, אחת מהן הפועל באר שבע. נקבל החלטות. דרך אגב, הנוער שלנו גם עולה לליגה השנייה, ביחד יהיה מדהים, אגב, המשכנו להתאמן כל חודש מרץ ושילמנו כרגיל, זה מועדון מאוד מסודר עם תנאים של ליגת העל. המתחם מתוקתק, יש הכל”.