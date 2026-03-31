חוזרים לשחק? ישיבת ועדת הנוער נקבעה ל-9.4

מחלקות הנוער, המסונפות להתאחדות לכדורגל, יחזרו לשחק כדורגל העונה? הבוקר (שלישי) יריב טפר, מנכ"ל ההתאחדות לכדורגל, העביר מכתב לחברי ועדת הנוער בדבר המועד החדש לדיון על הוראת השעה – המתווה לחזרה של הליגות.

ישיבת הנוער, שהייתה אמורה להתקיים היום במקביל לוועדת ליגות א'-ג', הועברה בסופו של דבר לשבוע הבא וזו תתקיים ביום חמישי (09/04) בשעה 11:00 בבוקר באמצעות הזום, כשהקישור לחברי הועדה יישלח בנפרד. העתק לדברים הועברו לאבי קאופמן, יו"ר הועדה.

מספר אופציות עומדות על השולחן של הועדה, כשכבר בפגישה הראשונה, נקבע כי בליגות הבכירות יותר בנוער ובנערים א'-ג' לא יהיו הקפאת יורדות, כך שנושא זה ירד מן הסדר. השאלה כיצד ליגת העל לנוער וליגות נערים א'-ג' על יחזרו, באיזו מתכונת ומה אם יתר הליגות מלאומית ועד מחוזית.

יריב טפר (אחר)

הוראת השעה

ליגות העל בנוער ונערים א' עד ג': פלייאוף עליון - אם המשחקים יחודשו כך שבסוף השבוע של 10 באפריל 2026 יתקיים המחזור הראשון. לאחר ההפסקה, ניתן יהיה להשלים את הליגה במלואה. חזרה לפעילות בתאריך זה מותנית בתחילת אימונים בטווח הימים שבין 31 במרץ 2026 ועד 3 באפריל 2026. אם ניתן יהיה לחזור מוקדם יותר, ניתן יהיה לפרוס את לוח המשחקים באופן מרווח יותר.

פלייאוף תחתון: מאחר שנותרו עוד 12 מחזורים עד סיום הליגה, כבר כעת ברור כי לא ניתן יהיה להשלים את משחקי הפלייאוף התחתון במלואם. לכן ישוחקו רק מספר מחזורים, עד להשלמת 75% ממשחקי הליגה. לאחר מכן, הקבוצה הרלוונטית תשחק במשחק המבחן.

בפני ועדת הנוער הוצגה אפשרות נוספת, במסגרתה מאחר והליגה נעצרת לאחר השלמת 75% מהמשחקים, לא תהיה יורדת אוטומטית וכי הקבוצה במקום ה-18 תשחק במשחק מבחן על ההישארות (במקום ירידה אוטומטית), והקבוצה במקום ה-17 תישאר בליגה ללא משחק מבחן.

במצב זה, הוצע כי בעונה הבאה (2026/27) בליגות האמורות ישחקו 20 קבוצות (במקום ,19 כפי שתוכנן במקור לאחר שהפועל קריית שמונה הוחרגה מירידה). בהתאם, בעונת 26/27 יירדו 4 קבוצות מליגת העל לליגה הלאומית (במקום ,3 כפי שתוכנן במקור).

ליגות נוער לאומית: המועד האחרון לחזרה לפעילות, כדי שניתן יהיה להשלים את הליגות, הוא סוף השבוע של 3-4 באפריל. חזרה לפעילות בתאריך זה מותנית בתחילת אימונים בימים 26 במרץ ועד 29 במרץ 2026.

אם לא תחודש הפעילות עד למועד זה, בכל ליגה ישוחקו רק מספר מחזורים עד להשלמת 75% מהמשחקים, ולאחר מכן הקבוצות הרלוונטיות ישחקו בפלייאוף העלייה. מספר העולות והיורדות יישאר ללא שינוי.

ליגות נוער ארצית: המועד האחרון לחזרה לפעילות, כדי שניתן יהיה להשלים את הליגות, הוא סוף השבוע של 3-4 באפריל. חזרה לפעילות בתאריך זה מותנית בתחילת אימונים בימים 26 במרץ ועד 29 במרץ 2026. אם לא תחודש הפעילות עד למועד זה, בכל ליגה ישוחקו רק מספר מחזורים עד להשלמת 75% מהמשחקים. מספר העולות והיורדות יישאר ללא שינוי.

ליגות מחוזיות נוער: מספר המשחקים שנותרו משתנה בין הליגות, ונע בין 5 ל- 11משחקים. המועד האחרון לחזרה לפעילות, כדי שניתן יהיה להשלים את הליגות, הוא סוף השבוע של 3-4 באפריל. חזרה לפעילות בתאריך זה מותנית בתחילת אימונים בימים 26 במרץ ועד 29 במרץ 2026. אם לא תחודש הפעילות עד למועד זה, בכל ליגה ישוחקו רק מספר מחזורים עד להשלמת 75% מהמשחקים.

ליגה מחוזית צפון כוללת קבוצות הממוקמות בקו העימות. לפיכך, אם באזור זה יחולו הנחיות מחמירות יותר מאשר בשאר הארץ, לאחר שיושלמו 75% ממחזורי הליגה הבכירה, הליגה תופסק, והטבלה דהיום תיחשב סופית.

ליגות נערים א'-ג' (ארצית ומחוזית): בליגות אלה נותר מספר המשחקים הגבוה ביותר. גם אם הליגות הללו יחודשו בסוף מרץ 2026, לא ניתן יהיה להשלים אותן עד סוף מאי 2026. לכן, בכל הליגות האמורות יחזרו לפעילות למספר מחזורים עד שכל ליגה תגיע ל-75% ממחזורי הליגה. לאחר מכן הליגה תסתיים ויתקיימו הפלייאוף ומשחקי המבחן (רלוונטי לליגה הארצית בלבד). המועד האחרון לחזרה לפעילות, כדי שניתן יהיה להשלים 75% מהליגות, הוא סוף השבוע של 17-16 באפריל. חזרה לפעילות בתאריך זה מותנית בתחילת אימונים בימים 8 ועד 10 אפריל 2026. יוער כי בליגות מחוזיות בהן מספר המשחקים לצורך הגעה ל-75% הוא נמוך יותר, ניתן יהיה להאריך תקופה זו.

ליגות ילדים וטרומים: ליגות לא תחרותיות - הליגות יחזרו לפעילות כשיתאפשר, וישוחקו רק המשחקים שנותרו. משחקים שלא התקיימו - לא יושלמו.