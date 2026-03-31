היחס ב-Winner לניצחון של בוסניה על איטליה

האזורי פייבוריטים עם יחס של פי 1.35 לניצחון, הפסד מפתיע לחבורתו של דז'קו מוערך בפי 6.40. שבדיה פייבוריטית מול פולין ולבנדובסקי, וגם: טורקיה

שחקני נבחרת איטליה (IMAGO)
שחקני נבחרת איטליה (IMAGO)

פלייאוף העלייה למונדיאל יזמן הערב (שלישי) מפגשים מסקרנים, כאשר במוקד נבחרת איטליה תתמודד מול בוסניה ב-21:45. בנוסף, טורקיה מול קוסובו, שבדיה נגד פולין וצ’כיה מול דנמרק.

לפי ‘ווינר’, היחס לניצחון של איטליה על בוסניה מוערך בפי 1.35, והנבחרת של ג’נארו גאטוזו כמובן פייבוריטית, אבל נכשלה במעמד הזה בפעמים הקודמות כשלא שיחקה במונדיאל 2018 ו-2022.

אם אתם מאמינים בבוסניה, היחס לניצחון של אדין דז’קו וחבריו מוערך בפי 6.40, כאשר תוצאת התיקו במשחק מוערכת בפי 3.60. האם דז’קו יצליח להדהים את גאטוזו הערב?

לבנדובסקי וברדג’י בקרב על המונדיאל

משחק מסקרן נוסף הוא בין שבדיה לפולין, כאשר ניצחון של רוברט לבנדובסקי וחבריו מוערך בפי 3.25, תיקו מוערך בפי 2.95 וניצחון של השבדים מוערך בפי 1.90. 

טורקיה פייבוריטית מול קוסובו עם יחס של פי 1.8 לניצחון לעומת פי 3.35 להפסד, כשתיקו מוערך בפי 3.10. בנוסף, דנמרק עדיפה על צ’כיה עם יחס של פי 1.89 לניצחון לעומת פי 3.50 להפסד, כשתיקו ביניהן מוערך בפי 3.00.

