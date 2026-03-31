"אלונסו רוצה 'לגנוב' את גולר מריאל לליברפול"

התקופה של צ’אבי אלונסו בריאל מדריד הייתה כישלון מוחלט, אך הוא היה זה שחילץ את ארדה גולר מהספסל, שם נדחק על ידי קרלו אנצ’לוטי. הוא העניק לו דקות משחק והוציא ממנו את הגרסה הטובה ביותר שלו עד כה. לכן, לא מפתיע שהמאמן הספרדי מעוניין לצרף אותו לפרויקט החדש שלו.

השמועה הזו משתלבת עם האפשרות שצ’אבי אלונסו יחזור לליברפול, המועדון שבו כיכב כשחקן. על רקע היכולת המאכזבת של ארנה סלוט, שלא הצליח להתקרב למורשת של יורגן קלופ, בליברפול עשויים לפתוח עידן חדש בהובלת הספרדי, במיוחד כאשר מדובר בפרויקט שייפתח ללא מוחמד סלאח, השחקן ההתקפי הבולט ביותר של המועדון בעשורים האחרונים.

האם ארדה גולר ישחק בליברפול בעונה הבאה?

נכון לעכשיו אין הצעה רשמית, ובוודאי שלא עסקה, שכן קודם כל צריך לאשר את הגעתו של צ’אבי אלונסו לליברפול. עם זאת, לפי דיווח של TEAMTalk, המאמן הספרדי יבקש לצרף ארבעה שחקנים, כאשר הקשר של ריאל מדריד הוא הבולט שבהם. בנוסף לארדה גולר, אלונסו צפוי לבקש מההנהלה גם את מארק פוביל, יאן דיומנדה ואנתוני גורדון.

כיצד גולר יכול להשתלב בליברפול?

גולר רחוק מלהיות מחליף ישיר למוחמד סלאח, שכן מדובר בשחקן בתחילת דרכו ובעמדה שונה. עם זאת, הוא עשוי להשתלב היטב במערך לצד הוגו אקיטיקה, אלכסנדר איסאק ופלוריאן וירץ, במיוחד לאור העובדה ששני האחרונים לא הצליחו לשחזר את היכולת שהציגו בקבוצותיהם הקודמות. זו גם הסיבה שליברפול שוקלת לצרף את גורדון ודיומנדה כדי להעמיק את הסגל ולהחזיר לעצמה את מעמדה בצמרת הפרמייר ליג.

עם זאת, עזיבה של גולר נראית מורכבת מאוד, שכן הוא חתום עד 2029 והמחיר הגבוה שלו מהווה מכשול משמעותי עבור ליברפול, שכבר הוציאה סכומים גדולים בתקופה האחרונה. נכון להיום, גולר הוא שחקן חשוב בריאל מדריד ואחת ההשקעות המרכזיות לעתיד, ולכן נראה כי רק סכום שיא יוכל להפוך את רצונו של צ’אבי אלונסו לאמן אותו שוב, הפעם באנפילד, למציאות.