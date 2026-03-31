יום שלישי, 31.03.2026 שעה 11:22
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4336-3231סנדרלנד11
4245-4431ניוקאסל12
4248-4631בורנמות'13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3050-4031טוטנהאם17
2957-3631ווסטהאם18
2061-3331ברנלי19
1754-2431וולבס20

"אלונסו רוצה 'לגנוב' את גולר מריאל לליברפול"

המאמן הספרדי שצפוי להחליף את סלוט אצל האדומים בקיץ שם עין על אחד השחקנים הטובים בסגל של ריאל מדריד, שמקוטלג כמחליף אפשרי למוחמד סלאח שעוזב

גולר ואלונסו (IMAGO)
גולר ואלונסו (IMAGO)

התקופה של צ’אבי אלונסו בריאל מדריד הייתה כישלון מוחלט, אך הוא היה זה שחילץ את ארדה גולר מהספסל, שם נדחק על ידי קרלו אנצ’לוטי. הוא העניק לו דקות משחק והוציא ממנו את הגרסה הטובה ביותר שלו עד כה. לכן, לא מפתיע שהמאמן הספרדי מעוניין לצרף אותו לפרויקט החדש שלו.

השמועה הזו משתלבת עם האפשרות שצ’אבי אלונסו יחזור לליברפול, המועדון שבו כיכב כשחקן. על רקע היכולת המאכזבת של ארנה סלוט, שלא הצליח להתקרב למורשת של יורגן קלופ, בליברפול עשויים לפתוח עידן חדש בהובלת הספרדי, במיוחד כאשר מדובר בפרויקט שייפתח ללא מוחמד סלאח, השחקן ההתקפי הבולט ביותר של המועדון בעשורים האחרונים.

האם ארדה גולר ישחק בליברפול בעונה הבאה?

נכון לעכשיו אין הצעה רשמית, ובוודאי שלא עסקה, שכן קודם כל צריך לאשר את הגעתו של צ’אבי אלונסו לליברפול. עם זאת, לפי דיווח של TEAMTalk, המאמן הספרדי יבקש לצרף ארבעה שחקנים, כאשר הקשר של ריאל מדריד הוא הבולט שבהם. בנוסף לארדה גולר, אלונסו צפוי לבקש מההנהלה גם את מארק פוביל, יאן דיומנדה ואנתוני גורדון.

צצ'אבי אלונסו וארדה גולר (IMAGO)

כיצד גולר יכול להשתלב בליברפול?

גולר רחוק מלהיות מחליף ישיר למוחמד סלאח, שכן מדובר בשחקן בתחילת דרכו ובעמדה שונה. עם זאת, הוא עשוי להשתלב היטב במערך לצד הוגו אקיטיקה, אלכסנדר איסאק ופלוריאן וירץ, במיוחד לאור העובדה ששני האחרונים לא הצליחו לשחזר את היכולת שהציגו בקבוצותיהם הקודמות. זו גם הסיבה שליברפול שוקלת לצרף את גורדון ודיומנדה כדי להעמיק את הסגל ולהחזיר לעצמה את מעמדה בצמרת הפרמייר ליג.

עם זאת, עזיבה של גולר נראית מורכבת מאוד, שכן הוא חתום עד 2029 והמחיר הגבוה שלו מהווה מכשול משמעותי עבור ליברפול, שכבר הוציאה סכומים גדולים בתקופה האחרונה. נכון להיום, גולר הוא שחקן חשוב בריאל מדריד ואחת ההשקעות המרכזיות לעתיד, ולכן נראה כי רק סכום שיא יוכל להפוך את רצונו של צ’אבי אלונסו לאמן אותו שוב, הפעם באנפילד, למציאות.

