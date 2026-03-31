אבירם ברוכיאן: בית"ר בלי קהל זה לא אותו דבר

ליגת העל חוזרת ומי שתנסה מעכשיו ועד לסיום העונה לטפס מקום אחד זו בית”ר ירושלים. הקבוצה של ברק יצחקי נמצאת במקום השני בטבלה ורחוקה ארבע נקודות מהפועל באר שבע, כשכמובן המשחק האחרון לפני הפגרה היה שלה, עם אותו 2:8 מדהים על מכבי נתניה. שחקן העבר של המועדון אבירם ברוכיאן עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

טדי שומם, בלי קהל, כמה זה פוגע באנרגיות של בית”ר?

”רציתי לדבר על זה. שועה, אצילי, כל השחקנים היצירתיים האלה, זה נטו בא מהאהבה הזאת שיש קהל ביציע ואתה רוצה לשמח אותו. בית”ר בלי הקהל, זה לא אותו דבר, ככה גם שאר הקבוצות אבל בפרט בית”ר. יש איזושהי ירידת מתח לשחקנים ויכול להיות משחק שומם”.

מה אתה חושב שצריך להיות ההרכב?

”מפתיע אותי שברק בוחר עדיין ב-5-3-2 כי מה שהיה נכון נגד נתניה לא יתאים מול טבריה, צריך להחזיר את עומר אצילי למשבצת דווקא עכשיו. צריך לחזור ל-433, הייתי משחק התקפי ואינטנסיבי, לא יודע מאיפה יביאו את האנרגיות במשחק כזה חשוב, בלי קהל. זה לא קל בכלל”.