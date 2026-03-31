יום שלישי, 31.03.2026 שעה 16:45
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

אבירם ברוכיאן: בית"ר בלי קהל זה לא אותו דבר

שחקן העבר דיבר על הירושלמים לקראת חידוש הליגה ב"שיחת היום": "היצירתיים האלו כמו שועה ואצילי, זה בא מאהבה הזאת שיש בקהל". וגם: הצד המקצועי

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים (חג'אג' רחאל)

ליגת העל חוזרת ומי שתנסה מעכשיו ועד לסיום העונה לטפס מקום אחד זו בית”ר ירושלים. הקבוצה של ברק יצחקי נמצאת במקום השני בטבלה ורחוקה ארבע נקודות מהפועל באר שבע, כשכמובן המשחק האחרון לפני הפגרה היה שלה, עם אותו 2:8 מדהים על מכבי נתניה. שחקן העבר של המועדון אבירם ברוכיאן עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

טדי שומם, בלי קהל, כמה זה פוגע באנרגיות של בית”ר?
”רציתי לדבר על זה. שועה, אצילי, כל השחקנים היצירתיים האלה, זה נטו בא מהאהבה הזאת שיש קהל ביציע ואתה רוצה לשמח אותו. בית”ר בלי הקהל, זה לא אותו דבר, ככה גם שאר הקבוצות אבל בפרט בית”ר. יש איזושהי ירידת מתח לשחקנים ויכול להיות משחק שומם”.

מה אתה חושב שצריך להיות ההרכב?
”מפתיע אותי שברק בוחר עדיין ב-5-3-2 כי מה שהיה נכון נגד נתניה לא יתאים מול טבריה, צריך להחזיר את עומר אצילי למשבצת דווקא עכשיו. צריך לחזור ל-433, הייתי משחק התקפי ואינטנסיבי, לא יודע מאיפה יביאו את האנרגיות במשחק כזה חשוב, בלי קהל. זה לא קל בכלל”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראל כדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */