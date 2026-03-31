יום שלישי, 31.03.2026 שעה 13:33
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

תורג'מן: הגיע הזמן לנצח את מכבי תל אביב

החלוץ בראיון לכבוד חזרת הליגה: התקופה האחרונה ("לצערנו רגילים לדבר הזה"), הזרים ("לא יודע אם הייתי מתמודד כמוהם"), ההחלטה לחזור והפן האישי

אלון תורג'מן (עמרי שטיין)
אחרי שאתמול אימון הפועל חיפה הופסק בגלל שתי אזעקות וריצה למרחב המוגן, הקבוצה חזרה הבוקר (שלישי) להתאמן כדי להמשיך בהכנות למשחק מול מכבי ת"א ביום ראשון. על סמך התרגול נראה שנפתלי בלאי זוכה לעדיפות כרגע על אורן ביטון כמגן שמאלי.

החלוץ אלון תורג'מן סיפר על מה שעובר על הקבוצה :"אחרי האימון של אתמול, אני כבר לא יודע מה יעבור היום. אתמול היו לנו איזה שלוש אזעקות, רצנו לממ”ד, אבל אנחנו מסתדרים עם מה שיש”.

התקופה האחרונה: “כל המצב הזה לא הכי אידאלי, אתה יודע, להתאמן בצורה שכזו ושאתה יודע שאתה  בדרך לפה ויכול לקבל אזעקות. אנחנו קצת, לצערנו, רגילים למצב הזה, אבל הזרים עוברים דברים הרבה יותר קשים עם המשפחות שלהם, שהם לא מכירים את הדברים האלה.

“עשינו ערב גיבוש אצלי”

“הגענו כולנו, תשעה שחקנים חדשים בינואר, ואתה יודע, היה חשוב לחבר את כולם ועשינו גם ערב גיבוש לפני כמה ימים אצלי, לנסות לשבור את הדיסטנס ולגבש את כולם, ואין לי הסבר לזה שהם נשארו כולם בארץ. הם באמת גברים אחד-אחד, ואני מחזיק מהם, במיוחד כאשר אני מסתכל על זרים בקבוצות אחרות שההוא לא חוזר וההוא לא רוצה, והם באמת כולם נשארו ויצאו גברים.

“הזרים מרגישים בנוח פה, וזה חשוב מאוד. עשינו ערב, באמת, ערב הצגה, ואני שמח שהם הבינו את המצב. ועוד פעם, אם אני הייתי זר, אני לא יודע אם הייתי מתמודד בצורה כמו שהם מתמודדים. שאפו להם, שאפו למשפחות שלהם, ושאפו לצוות ששומר איתם כל הזמן, קרוב ביחד".

על החזרה של הליגה אמר: "אני זוכר את תקופת הקורונה, זה גם לא היה פשוט.
אתה שומע כל מילה, הרמה יורדת באופן טבעי. וואו, זה לא יהיה פשוט. אתה מזכיר, מחזיר אותי לשביעי לעשירי, שגם אותו דבר חזרנו, ואתה יודע, מעבר לכדורגל יש הרבה מחשבות והרבה דברים שהם לא כיפים בראש, אבל אנחנו מקצוענים, נצטרך לעשות הכול כדי להצליח. צריך לשים את זה בצד כמה שאפשר ולנסות להתרכז בכדורגל, בדבר שאנחנו חייבים".

“לא יכולים להוריד רגל מהגז”

על ההחלטה לחזור לשחק אמר: "זו החלטה נכונה לחזור. אני חושב שאם אתה לא תתחיל, אתה לא תסיים. אז אנחנו חייבים לעשות את זה. אנחנו לקראת מכבי תל אביב, שזה לא עוד משחק. נגדם זה תמיד סקסי, זה תמיד משחק קשה. שמונה שנים לא ניצחנו אותם, אז אני מקווה שביום ראשון אנחנו נבוא ונעשה הכול כדי את הנקודות. אין משהו אחר, אנחנו לא יכולים להוריד רגל מהגז, כי עדיין לא הבטחנו את ההשארות. אנחנו חייבים להמשיך את המומנטום שסיימנו בו”.

הפן האישי: “מקום שאני בו כבר קדנציה שלישית והוא כמו בית, זה כאילו כמו שגרתי בבאר שבע וחזרתי לחדרה לעיר עם מולדתי, אני מרגיש הכי בנוח, הכי בטוב, אבל לא נח על זרי הדפנה, אני רעב מאוד להמשיך ולכבוש, רוצה להשיג את המטרות ולהתקדם קדימה. אני רוצה לאחל, לכל עם ישראל, חג שמח בעזרת השם. גם לחיילים כולם שהם גיבורים שלנו".

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
