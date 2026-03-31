יום שלישי, 31.03.2026 שעה 16:44
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"אין הבדלי רמות מהותיים בין הפועל פ"ת לב"ש"

אלי מחפוד ב"שיחת היום": "מאמין שהפועל פ"ת תהיה בפלייאוף העליון, אין שחקן שהוא מעל כולם. מקווה שבמועדון עושים הכל כדי להשאיר את עומר פרץ"

שחקני הפועל פתח תקווה (לילך וויס-רוזנברג)
ההפסקה הכפויה בליגת העל שיבשה מומנטום ללא מעט קבוצות שהיו בפורמה טובה, והן ינסו עם חזרת הליגה ביום שבת הקרוב לחזור לכושר. אחת מהקבוצות הללו היא הפועל פתח תקווה, שבשיאה של עונה מדהימה והיא תפגוש את הפועל ב”ש ביום שבת (4.4, 20:15) בטרנר. לקראת המפגש, אלי מחפוד עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

איך אתה רואה את החזרה של הקבוצה?
”יש משחק קשה מול באר שבע, אבל אני חושב שהקבוצה במומנטום טוב. אם אתם זוכרים אנחנו במלחמת המפרץ חזרנו בסדר, אבל איבדנו את האליפות. אני מאמין שהקבוצה תהיה בפלייאוף העליון, יש מלחמה על ההרכב, יש היום סגל 22 שחקנים שרק שבעה בטוחים בהרכב, יש מלחמה. כל שחקן ירצה להוכיח את עצמו, אפשר להוציא משהו מהפועל באר שבע, היא לא בשיא שלה, אין הבדלי רמות מהותיים. התקציב קריטי מאוד למועדון, בנו על הכנסות מקהל”.

“מגיע לפ”ת להיות בפלייאוף”

מאיזה שחקן אתה מצפה להוביל את הקבוצה?
”הפועל פתח תקווה היא קבוצה. אין שם שחקן בולט, פעם זה קוסטה, פעם את רועי דוד, אין שחקן מעל כולם. יש עכשיו את רוטמן ועוד כמה שחקנים שיכנסו לכושר קצת יותר טוב, למועדון מגיע להיות בפלייאוף העליון”.

אלי מחפוד (שי לוי)אלי מחפוד (שי לוי)

תן תוצאה.
”אני הולך על תיקו. יש לי תחושה טובה, הקבוצה טובה, אני מקווה שבמועדון עושים הכל כדי להשאיר את עומר פרץ”.

