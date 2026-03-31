יום שלישי, 31.03.2026 שעה 19:08
ליגה הולנדית 25-26
6837-7828פ.ס.וו. איינדהובן1
5340-6128פיינורד2
5047-6928ניימיכן3
4835-5328אייאקס4
4730-4728טוונטה אנסחדה5
4245-4728אלקמאר6
4131-4228אוטרכט7
4146-4928הירנביין8
4147-3528ספרטה רוטרדם9
3837-4028כרונינגן10
3552-4328פורטונה סיטארד11
3353-3828זוולה12
3245-4528גו אהד איגלס13
2746-3828טלסטאר14
2748-3028וולנדם15
2747-2928אקסלסיור רוטרדם16
2350-2928נאק ברדה17
1970-3328הראקלס אלמלו18

ישלם את המחיר? העמדה של קרויף לגבי גלוך

בהולנד דווח שהמנהל המקצועי הופתע מהרכב הסגל של אייאקס ומחפש שחקן מסוג שונה: "שחקן כמו אוסקר לא יהיה הבסיס בסגל, אם תגיע הצעה טובה הוא יימכר"

אוסקר גלוך (אייאקס)

באייאקס מתכננים שינוי כיוון משמעותי בבניית הסגל, כאשר לפי דיווחים בהולנד, ייתכן שגם אוסקר גלוך ישלם את המחיר. במועדון לא מרוצים מהרכב הקבוצה הנוכחי, ובוחנים מעבר לסגנון שחקנים שונה לחלוטין.

לפי העיתונאי מייק ורוויי, ג’ורדי קרויף והסקאוט ג’ואל לארה הופתעו מאוד מהאופן שבו נבנה הסגל של אייאקס. “מה ששומעים בצורה מאוד ברורה זה שג’ורדי קרויף וגם ג’ואל לארה מאוד הופתעו מהרכב הסגל של אייאקס”, אמר. “הם אוהבים את כל הדריבליסטים הקטנים האלה, אבל עכשיו מחפשים סוג שחקנים שונה לגמרי, גבוהים יותר, חזקים יותר וטובים יותר, ובעיקר כאלה עם סטטיסטיקות מאוד טובות”.

לפי אותו דיווח, השינוי הזה אינו מקרי, אלא חלק מגישה ברורה יותר בבניית הקבוצה. “זה קצת כמו התיאוריה של הנס קראי ג’וניור, לקנות שערים ולהעמיד שערים. זה בדיוק מה שהם מחפשים. שחקנים כמו גלוך ומורו עוד יגיעו מדי פעם, אבל הם לא יהיו הבסיס של הסגל של אייאקס. קרויף באמת מחפש סוג אחר של כדורגלן”.

אוסקר גארסיה וגאוסקר גארסיה וג'ורדי קרויף (IMAGO)

הכיוון החדש עשוי להשפיע ישירות גם על עתידו של גלוך במועדון. ורוויי מעריך כי קרויף פתוח לאפשרות של מכירה כבר בקיץ הקרוב: “אני חושב שאם תגיע הצעה טובה מאוד על גלוך, קרויף יהיה פתוח למכור אותו”.

גלוך רשם עד כה 33 הופעות במדי אייאקס, בהן כבש 8 שערים והוסיף 5 בישולים. הוא חתום במועדון עד אמצע 2030, כאשר לפי הערכות שוויו עומד על כ-20.9 מיליון אירו.

גלוך על הספסל בדרבי

ורוויי גם התייחס למשחק מול פיינורד, שהסתיים ב-1:1, וטען כי ייתכן שהמאמן קיבל החלטה שגויה בניהול הסגל: “לדעתי הם היו צריכים להכניס את גלוך בדה קויפ במקום בונידה. הוא נכנס בצורה מאוד לא טובה”.

