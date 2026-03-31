ישלם את המחיר? העמדה של קרויף לגבי גלוך

באייאקס מתכננים שינוי כיוון משמעותי בבניית הסגל, כאשר לפי דיווחים בהולנד, ייתכן שגם אוסקר גלוך ישלם את המחיר. במועדון לא מרוצים מהרכב הקבוצה הנוכחי, ובוחנים מעבר לסגנון שחקנים שונה לחלוטין.

לפי העיתונאי מייק ורוויי, ג’ורדי קרויף והסקאוט ג’ואל לארה הופתעו מאוד מהאופן שבו נבנה הסגל של אייאקס. “מה ששומעים בצורה מאוד ברורה זה שג’ורדי קרויף וגם ג’ואל לארה מאוד הופתעו מהרכב הסגל של אייאקס”, אמר. “הם אוהבים את כל הדריבליסטים הקטנים האלה, אבל עכשיו מחפשים סוג שחקנים שונה לגמרי, גבוהים יותר, חזקים יותר וטובים יותר, ובעיקר כאלה עם סטטיסטיקות מאוד טובות”.

לפי אותו דיווח, השינוי הזה אינו מקרי, אלא חלק מגישה ברורה יותר בבניית הקבוצה. “זה קצת כמו התיאוריה של הנס קראי ג’וניור, לקנות שערים ולהעמיד שערים. זה בדיוק מה שהם מחפשים. שחקנים כמו גלוך ומורו עוד יגיעו מדי פעם, אבל הם לא יהיו הבסיס של הסגל של אייאקס. קרויף באמת מחפש סוג אחר של כדורגלן”.

אוסקר גארסיה וג'ורדי קרויף (IMAGO)

הכיוון החדש עשוי להשפיע ישירות גם על עתידו של גלוך במועדון. ורוויי מעריך כי קרויף פתוח לאפשרות של מכירה כבר בקיץ הקרוב: “אני חושב שאם תגיע הצעה טובה מאוד על גלוך, קרויף יהיה פתוח למכור אותו”.

גלוך רשם עד כה 33 הופעות במדי אייאקס, בהן כבש 8 שערים והוסיף 5 בישולים. הוא חתום במועדון עד אמצע 2030, כאשר לפי הערכות שוויו עומד על כ-20.9 מיליון אירו.

גלוך על הספסל בדרבי

ורוויי גם התייחס למשחק מול פיינורד, שהסתיים ב-1:1, וטען כי ייתכן שהמאמן קיבל החלטה שגויה בניהול הסגל: “לדעתי הם היו צריכים להכניס את גלוך בדה קויפ במקום בונידה. הוא נכנס בצורה מאוד לא טובה”.