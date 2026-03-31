יום שלישי, 31.03.2026 שעה 14:36
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"הפועל ירושלים קיבלה הזדמנות פז בגלל טבריה"

מישל דיין דיבר על האדומים מהבירה ב"שיחת היום": "יש צ'אנס בלתי חוזר נגד ריינה לסגור סיפור. חוזז וגיא בדש צריכים לקחת את הקבוצה על הכתפיים"

שחקני הפועל ירושלים (אורן בן חקון)
שחקני הפועל ירושלים (אורן בן חקון)

ביום שבת הקרוב ליגת העל תשוב לפעילות אחרי למעלה מחודש, זאת בעקבות הזירה שנפתחה מול איראן וחיזבאללה. מי שכרגע, עד שיוכרז רשמית העונש של טבריה, היא מתחת לקו האדום זו הפועל ירושלים, עם שלוש נקודות פחות מאשדוד שבחוף המבטחים. האדומים מהבירה יפגשו את ריינה בקרב האחרונות בשבת (4.4, 19:45), מישל דיין עלה לדבר ב”שיחת היום” לקראת המפגש.

איך אתה רואה את המצב מבחינת המשחק הקרוב מול ריינה?
”יש להם חישה זרים שהם מתקשים להחזיר, גם מרקו מהפועל ירושלים לא הגיע ואנחנו יודעים שהקבוצה מאוד מתקשה, אבל הפועל ירושלים קיבלה הזדמנות בלתי חוזרת עם הנקודות שירדו לטבריה, יש הזדמנות פז לגמור את הסיפור של ריינה”.

הפגרה עשתה טוב להפועל ירושלים?
”היא לא עשתה טוב לאף אחד. להגיע עכשיו מ-0 ל-100, צריך לזכור שמגיעים כרגע למאני טיים, כל משחק קובע, מאבקים מאוד עצימים, כל שלושה ימים אתה הולך למהלך של משחק בפרופיל מאוד גבוה, לא משנה איפה אתה נמצא, הרוטציה הולכת ומתקצרת, לכן הצוותים יצטרכו להיות עם יד על הדופק, יהיה מאוד קשה לבוא ולראות קבוצות שוטפות את המגרש, זה יהיה להיכנס לאט לעניינים”.

זיו אריה (אורן בן חקון)זיו אריה (אורן בן חקון)

“חוזז ובדש צריכים לקחת את הקבוצה”

מי השחקן שצריך לקחת את הקבוצה על עצמו?
”חוזז ובדש עד כה לא הגיעו לעונה הזאת, אם יש שני שחקנים שצריכים לקחת עכשיו את הקבוצה זה הם. גם במנהיגות שלהם, בניסיון, לא מצפה משחקנים אחרים, אלא מהם, שבעונה חלשה, הם יצטרכו לקחת את הקבוצה על הכתפיים”.

תוצאה למשחק?
”אני אלך על 0:1 להפועל ירושלים”.

הפועל ירושלים נשארת בליגה?
​​​​​​​”אני מקווה שכן”.

בית”ר לוקחת אליפות?
​​​​​​​”קודם כל אני רוצה לאחל החלמה מהירה לדן ביטון, זה לא פשוט פסיכולוגית, זה מפחיד. אני עברתי את זה, האבידה שלו לבאר שבע זה מכה לא קטנה, זה אחד השחקנים הטובים, אבל בית”ר איבדה גם את ירין לוי ועדי יונה, קשה לי לומר לך, המאבק יילך עד הסוף”.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
