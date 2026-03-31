"הפועל ירושלים קיבלה הזדמנות פז בגלל טבריה"

ביום שבת הקרוב ליגת העל תשוב לפעילות אחרי למעלה מחודש, זאת בעקבות הזירה שנפתחה מול איראן וחיזבאללה. מי שכרגע, עד שיוכרז רשמית העונש של טבריה, היא מתחת לקו האדום זו הפועל ירושלים, עם שלוש נקודות פחות מאשדוד שבחוף המבטחים. האדומים מהבירה יפגשו את ריינה בקרב האחרונות בשבת (4.4, 19:45), מישל דיין עלה לדבר ב”שיחת היום” לקראת המפגש.

איך אתה רואה את המצב מבחינת המשחק הקרוב מול ריינה?

”יש להם חישה זרים שהם מתקשים להחזיר, גם מרקו מהפועל ירושלים לא הגיע ואנחנו יודעים שהקבוצה מאוד מתקשה, אבל הפועל ירושלים קיבלה הזדמנות בלתי חוזרת עם הנקודות שירדו לטבריה, יש הזדמנות פז לגמור את הסיפור של ריינה”.

הפגרה עשתה טוב להפועל ירושלים?

”היא לא עשתה טוב לאף אחד. להגיע עכשיו מ-0 ל-100, צריך לזכור שמגיעים כרגע למאני טיים, כל משחק קובע, מאבקים מאוד עצימים, כל שלושה ימים אתה הולך למהלך של משחק בפרופיל מאוד גבוה, לא משנה איפה אתה נמצא, הרוטציה הולכת ומתקצרת, לכן הצוותים יצטרכו להיות עם יד על הדופק, יהיה מאוד קשה לבוא ולראות קבוצות שוטפות את המגרש, זה יהיה להיכנס לאט לעניינים”.

זיו אריה (אורן בן חקון)

“חוזז ובדש צריכים לקחת את הקבוצה”

מי השחקן שצריך לקחת את הקבוצה על עצמו?

”חוזז ובדש עד כה לא הגיעו לעונה הזאת, אם יש שני שחקנים שצריכים לקחת עכשיו את הקבוצה זה הם. גם במנהיגות שלהם, בניסיון, לא מצפה משחקנים אחרים, אלא מהם, שבעונה חלשה, הם יצטרכו לקחת את הקבוצה על הכתפיים”.

תוצאה למשחק?

”אני אלך על 0:1 להפועל ירושלים”.

הפועל ירושלים נשארת בליגה?

”אני מקווה שכן”.

בית”ר לוקחת אליפות?

​​​​​​​”קודם כל אני רוצה לאחל החלמה מהירה לדן ביטון, זה לא פשוט פסיכולוגית, זה מפחיד. אני עברתי את זה, האבידה שלו לבאר שבע זה מכה לא קטנה, זה אחד השחקנים הטובים, אבל בית”ר איבדה גם את ירין לוי ועדי יונה, קשה לי לומר לך, המאבק יילך עד הסוף”.