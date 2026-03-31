"קאנגווה צריך לקחת עליו, חיסרון ענק שאין קהל"

בסוף השבוע ליגת העל תחזור אלינו ומי שתנסה לשמור על המקום שלה עד לסיום העונה היא הפועל באר שבע. הדרומיים מוליכים את הטבלה ביתרון של ארבע נקודות על פני בית”ר ירושלים, וביום שבת (4.4, 20:15) הם יארחו את הפועל פ”ת. בינתיים, סתיו אלימלך עלה לדבר על הקבוצה מבירת הנגב בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE היום (שלישי).

איך אתה רואה את המצב בבאר שבע ומי צריך להיכנס לנעליים של דן ביטון?

”זו תקופה לא פשוטה עם כל מה שקורה, בטח המעבר הזה לכדורגל, מה שאני רואה כרגע זה שקאנגווה הוא זה שמתאים, כי הוא יכול לשחק בכמה תפקידים. הוא צריך להיות האיש שיבוא וייקח את הקבוצה כמו שהוא עשה בשנה שעברה, הספסל של באר שבע משתדרג, אבל עדיין אין שם אנשים שיובילו”.

“חיסרון ענק שאין קהל”

מה זה לשחק בטרנר בלי קהל?

”זה אחרת לגמרי כי המון מועדונים יודעים שלהגיע בטרנר זה קודם כל להתמודד מול הקהל הבאר שבעי, שדוחף ונותן רוח גבית מאוד חזקה וברגעים מסוימים הוא יודע להרים את הקהל מעבר. זה חיסרון ענק, תוסיף לזה את דן ביטון וקוז’וק יצטרך להיות מאוד יוזמתי כדי שהדברים ייראו אחרת ולא לאבד את זה”.

אוהדי הפועל באר שבע (חגי מיכאלי)

זה גם תחילת עונה לכל דבר, אי אפשר לדעת מי יהיה בכושר.

”נכון, צריך לראות. לבאר שבע יהיה יותר קשה מהרבה קבוצות, יש לו”ז קשה, אם אנשים מגיעים מוכנים מנטלית, פיזית ויודעים מה הרצונות של המאמן והצוות המקצועי, שלושה משחקים בשבוע יכולים דווקא להכניס אותם נהדר לליגה ולתת קפיצת מדרגה נהדרת”.

תוצאה למשחק הקרוב?

”0:1 באר שבע, קשה מאוד, יותר ממה שיהיה נגד מכבי תל אביב”.