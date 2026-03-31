ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"קאנגווה צריך לקחת עליו, חיסרון ענק שאין קהל"

סתיו אלימלך בתוכנית "שיחת היום": "הספסל של באר שבע משתדרג, אבל עדיין אין שם אנשים שיובילו, לב"ש יהיה יותר קשה מהרבה קבוצות, יש לה לו"ז קשה"

שחקני הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)
שחקני הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)

בסוף השבוע ליגת העל תחזור אלינו ומי שתנסה לשמור על המקום שלה עד לסיום העונה היא הפועל באר שבע. הדרומיים מוליכים את הטבלה ביתרון של ארבע נקודות על פני בית”ר ירושלים, וביום שבת (4.4, 20:15) הם יארחו את הפועל פ”ת. בינתיים, סתיו אלימלך עלה לדבר על הקבוצה מבירת הנגב בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE היום (שלישי).

איך אתה רואה את המצב בבאר שבע ומי צריך להיכנס לנעליים של דן ביטון?
”זו תקופה לא פשוטה עם כל מה שקורה, בטח המעבר הזה לכדורגל, מה שאני רואה כרגע זה שקאנגווה הוא זה שמתאים, כי הוא יכול לשחק בכמה תפקידים. הוא צריך להיות האיש שיבוא וייקח את הקבוצה כמו שהוא עשה בשנה שעברה, הספסל של באר שבע משתדרג, אבל עדיין אין שם אנשים שיובילו”.

“חיסרון ענק שאין קהל”

מה זה לשחק בטרנר בלי קהל?
”זה אחרת לגמרי כי המון מועדונים יודעים שלהגיע בטרנר זה קודם כל להתמודד מול הקהל הבאר שבעי, שדוחף ונותן רוח גבית מאוד חזקה וברגעים מסוימים הוא יודע להרים את הקהל מעבר. זה חיסרון ענק, תוסיף לזה את דן ביטון וקוז’וק יצטרך להיות מאוד יוזמתי כדי שהדברים ייראו אחרת ולא לאבד את זה”.

אוהדי הפועל באר שבע (חגי מיכאלי)

זה גם תחילת עונה לכל דבר, אי אפשר לדעת מי יהיה בכושר.
”נכון, צריך לראות. לבאר שבע יהיה יותר קשה מהרבה קבוצות, יש לו”ז קשה, אם אנשים מגיעים מוכנים מנטלית, פיזית ויודעים מה הרצונות של המאמן והצוות המקצועי, שלושה משחקים בשבוע יכולים דווקא להכניס אותם נהדר לליגה ולתת קפיצת מדרגה נהדרת”.

תוצאה למשחק הקרוב?
”0:1 באר שבע, קשה מאוד, יותר ממה שיהיה נגד מכבי תל אביב”.

