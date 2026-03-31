יום שלישי, 31.03.2026 שעה 19:08
כדורגל ישראלי
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

חזרת הליגה, אזעקה במתפרצת וזרים: כלפון עונה

יו"ר מנהלת הליגות בראיון ב"שיחת היום": "לדעתי חשוב להתנתק, לראות קצת כדורגל". וגם: האצטדיונים ("דוחא לא מאושר"), השחקנים ("גאה בזרים") ועוד

איסוף סיסוקו בורח מדור מיכה (רדאד ג'בארה)
אחרי שהליגה הלאומית כבר חזרה, כעת תורה של ליגת העל שתשוב לפעילות כבר בסוף השבוע הקרוב, כאשר ב-4.4 יחלו המשחקים הראשונים אחרי הפסקה של למעלה מחודש. יו”ר מנהלת הליגות בכדורגל, ארז כלפון, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE היום (שלישי).

חוזרים לשחק בשבת, לא יודע איך להתחיל את הראיון כי הרגע דיברנו עם חבר של אוהד הפועל באר שבע במלחמה, איך אתם עושים את החיבור למלחמה?
”קודם כל, מדובר בימים קשים למדינת ישראל, אנחנו רואים את החיילים שנפלו בלבנון, יש פצועים בבתי החולים, ימים לא קלים בכלל. הכדורגל הוא משני, אבל בסוף אני מייצג את הספורט הישראלי ואני עושה הכל לשמור על הליגות והקבוצות למרות הקושי, על מנת לתת אופק לכדורגל הישראלי, כי אתם יודעים כמוני את הנזק הפוטנציאלי והפגיעות הכלכליות, לכן אנחנו מחדשים את ליגת העל, אנחנו מחויבים להמשך פעילות הענף”.

מה המסקנות שלכם מחידוש הליגה הלאומית?
”אנחנו רואים שהקבוצות מקפידות על הוראות פיקוד העורף, מכל הבחינות. יש תדרוך לכל מי שנמצא באצטדיון, למזלנו עד היום גם לא הייתה עדיין התראה, עשינו מבצע להביא מרחבים מוגנים למגרשים”.

“דוחא לא מאושר”. וגם: אזעקה בזמן מתפרצת

דוחא לא יהיה מאושר? אני מבין שהתהליך שם מורכב.
”נכון, למרות שיש מימון, תודה למשרד הספורט, הם יעברו כנראה לאצטדיון בטוח, יכול להיות אצטדיון רמת גן, רק מה שעומד בתקנים”.

שיניתם את הנהלים להפסקת משחק מתי שיש התראה, ולא מחכים לאזעקה, לדעתי זאת החלטה נכונה, הרבה שאלו מה יקרה במשחק בחיפה שיש התקפת מתפרצת ופתאום אזעקה.
”שפרסמנו את הנהלים אמרנו שנעדכן לפי המצב, כרגע נושא הביטחון הוא מקסימלי, מרגע ההתראה כשהכדור יוצא הקבוצות יתקדמו לכיוון המרחב המוגן. מי שלא על המגרש כבר יכול להתקדם לשם, אנחנו נבחן את זה תוך כדי הפיילוט, אולי יהיו שינויים, כשיש אזעקה השופט עוצר מיד את המשחק, אין מה לעשות, קודם הבטיחות”.

אז בשביל לחדד, כששומעים אזעקה זה כמו שריקה של שופט?
”נכון, השופט ישרוק מיד”.

בסוף יש לחידוש המשחקים תגובות משני הצדדים, אתם ערים לשיח? מה אתה אומר?
”אני חושב שבסופו של דבר חשוב קצת להתנתק משידורי החדשות, לראות קצת כדורגל, חשוב לתת התנתקות לאנשים לשעה וחצי. מעבר לכך, הקבוצות מבינות את החשיבות בחידוש הליגות, אנחנו רואים שיש אנשים ברחובות, אנשים מגיעים למקומות עבודה, וגם הכדורגל הוא כזה. לכן אין ברירה, צריך לשמור על הענף הזה. אם הייתי סוגר את השאלטר הנזק, אי אפשר לשער מה הוא היה, לכן אנחנו עושים את מה שאנחנו מאמינים בו”.

יש כל מיני גורמים בקבוצות שונות שהם נגד חזרת הליגה.
”אם הייתי מתייחס לכל דבר כזה, לא הייתי יכול לנהל. אני יו”ר מנהלת הליגות ואני מוביל את המהלך למען ענף הכדורגל, אני לא מתייחס לגורמים אנונימיים שמדברים בכלי התקשורת”.

“אני גאה בזרים שפה”

מה המחשבות שלך בנוגע לשחקנים הזרים, חלק מהקבוצות לא החזירו את כולם.
”אני גאה מאוד בזרים שנשארו פה וחזרו, מבין גם את אלה שעזבו. זה מראה לנו כמה ההחלטה שלנו נכונה לחזור לשחק כדורגל, בסופו של דבר הביטחון לפני הכל, אבל הכל הוסבר להם, גאה בהם, אני בטוח ש-90 אחוזים מהזרים יחזרו”.

אני חושב שההחלטה שלכם נכונה.
​​​​​​​”אני רואה בדרך לפי התנועה, אוטובוסים, פקקים. אגב קבוצות שירצו לא לבוא באוטובוס יוכלו לבוא עם רכבים פרטיים, אפשר לבוא בכל דרך שיבחרו. אם יש אזעקה באוטובוס בדרך למשחק פועלים לפי ההנחיות, אין לנו ברירה אחרת, החיים ממשיכים”.

דיברת עם האיראנים לגבי שבת בערב?
​​​​​​​”אני סומך יותר על צה”ל, על מערכות ההגנה, אני בטוח שנצא מחוזקים”.

