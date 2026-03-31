ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

אוהדי הפועל י-ם בחרו שוב את ההנהלה הנוכחית

בעונה מקצועית מורכבת ובצל המלחמה: 70% מחברי העמותה הלכו לקלפי וקבעו כי הוועד המנהל הקיים ימשיך להוביל את המועדון מהבירה גם בשנת ה-100 שלו

אוהדי הפועל ירושלים (אורן בן חקון)
אוהדי הפועל ירושלים (אורן בן חקון)

בזמן שברוב מועדוני ליגת העל מתעסקים בזהות "בעל הבית", בהפועל ירושלים הוכיחו שוב מי הבעלים האמיתיים. המועדון הירושלמי סיכם אתמול (שני) את הבחירות השנתיות למוסדות העמותה, והנתונים אמורים לגרום לגאווה גדולה בקרב הקהל האדום: 70% מבעלי זכות הבחירה (685 חברים) השתתפו בהצבעה – נתון שיא של ארבע השנים האחרונות.

הסיפור המרכזי של הבחירות השנה הוא הבעת האמון המוחלטת של היציע בדרג הניהולי. למרות עונה מקצועית מאתגרת על הדשא ובצל המלחמה, האוהדים בחרו להעניק מנדט מחודש לכל ארבעת חברי הוועד המנהל הנוכחיים. יותם כרמון (קרפד) סיים במקום הראשון עם 416 קולות, ויחד איתו ימשיכו להוביל את האסטרטגיה של המועדון גם אמיר עדיקא (287 קולות), טל בן עזרא (275) ורפי יונה (274).

בירושלים מציינים כי הבחירות השנה היו תוססות ומשמעותיות במיוחד, כאשר לא פחות מ-14 מועמדים הציעו את עצמם לתפקידי הניהול השונים - כולם בהתנדבות מלאה ומתוך תחושת שליחות קהילתית. הוועד המנהל שנבחר יקבל לידיו את המושכות באחת מנקודות הזמן החשובות בתולדות המועדון: שנת המאה להיווסדו. מעבר לאחריות על הניווט האסטרטגי וניהול התקציב, הנציגים יופקדו על שימור היציבות הניהולית, קביעת המדיניות ארוכת הטווח למחלקת הנוער והמשך פיתוח הפעילות החברתית הענפה, שהפכה מזמן לחלק בלתי נפרד מהזהות של הפועל ירושלים בבירה.

התוצאות המלאות

תוצאות הוועד המנהל הנבחר: יותם כרמון (416 קולות), אמיר עדיקא (287 קולות), טל בן עזרא (275 קולות) ורפי יונה (274 קולות). בגזרות הנוספות, לוועדת הביקורת נבחרו מתן סגל ,יובל פדיה ומאור יצחקי. לתפקיד יו"ר האסיפה הכללית נבחר מתן אבלגון.

הפועל ירושלים כתבה בהודעה הרשמית שלה: "בתקופה מורכבת במיוחד למדינה, ובעונה מקצועית מאתגרת עבור הקבוצה, הדמוקרטיה התוססת בהפועל ירושלים לא נחלשה, להיפך. מעורבות גדולה של היציע, ומספר רב של מועמדים שהציעו עצמם לבחירה לתפקידים ניהוליים בהתנדבות מלאה".

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
