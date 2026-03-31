אוהדי הפועל י-ם בחרו שוב את ההנהלה הנוכחית

בזמן שברוב מועדוני ליגת העל מתעסקים בזהות "בעל הבית", בהפועל ירושלים הוכיחו שוב מי הבעלים האמיתיים. המועדון הירושלמי סיכם אתמול (שני) את הבחירות השנתיות למוסדות העמותה, והנתונים אמורים לגרום לגאווה גדולה בקרב הקהל האדום: 70% מבעלי זכות הבחירה (685 חברים) השתתפו בהצבעה – נתון שיא של ארבע השנים האחרונות.

הסיפור המרכזי של הבחירות השנה הוא הבעת האמון המוחלטת של היציע בדרג הניהולי. למרות עונה מקצועית מאתגרת על הדשא ובצל המלחמה, האוהדים בחרו להעניק מנדט מחודש לכל ארבעת חברי הוועד המנהל הנוכחיים. יותם כרמון (קרפד) סיים במקום הראשון עם 416 קולות, ויחד איתו ימשיכו להוביל את האסטרטגיה של המועדון גם אמיר עדיקא (287 קולות), טל בן עזרא (275) ורפי יונה (274).

בירושלים מציינים כי הבחירות השנה היו תוססות ומשמעותיות במיוחד, כאשר לא פחות מ-14 מועמדים הציעו את עצמם לתפקידי הניהול השונים - כולם בהתנדבות מלאה ומתוך תחושת שליחות קהילתית. הוועד המנהל שנבחר יקבל לידיו את המושכות באחת מנקודות הזמן החשובות בתולדות המועדון: שנת המאה להיווסדו. מעבר לאחריות על הניווט האסטרטגי וניהול התקציב, הנציגים יופקדו על שימור היציבות הניהולית, קביעת המדיניות ארוכת הטווח למחלקת הנוער והמשך פיתוח הפעילות החברתית הענפה, שהפכה מזמן לחלק בלתי נפרד מהזהות של הפועל ירושלים בבירה.

התוצאות המלאות

בגזרות הנוספות, לוועדת הביקורת נבחרו מתן סגל ,יובל פדיה ומאור יצחקי. לתפקיד יו"ר האסיפה הכללית נבחר מתן אבלגון.

הפועל ירושלים כתבה בהודעה הרשמית שלה: "בתקופה מורכבת במיוחד למדינה, ובעונה מקצועית מאתגרת עבור הקבוצה, הדמוקרטיה התוססת בהפועל ירושלים לא נחלשה, להיפך. מעורבות גדולה של היציע, ומספר רב של מועמדים שהציעו עצמם לבחירה לתפקידים ניהוליים בהתנדבות מלאה".