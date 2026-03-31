המשחק בנהריה הוזז לקריית אתא. קיומו בסכנה

ועדת הליגה והגביע של איגוד הכדורסל הודיעה הבוקר (שלישי) לעירוני נהריה כי לא תוכל לארח היום (16:00) את מכבי פתח תקווה באולמה הביתי בעין שרה, בשל המצב הביטחוני באיזור וכי המשחק יזוז לאולם רמז בקריית אתא, זאת למרות שמפיקוד העורף ניתנו כל האישורים לאולם, כולל המיגון.

ההודעה המלאה: “איגוד הכדורסל ומנהלת ליגה לאומית Winner ביקשו בימים האחרונים סקרי מיגון מעמיקים מטעם פיקוד העורף עבור כל האולמות הביתיים של קבוצות הליגה. מסקר המיגון באולם עין שרה עלו מספר ליקויים ונמצא כי המרחבים המוגנים אינם באולם או בצמוד לו.

“בשל כך, הוחלט כי משחקי הבית של עירוני נהריה לא ייערכו באולם שרה עד להודעה חדשה. משחקה של עירוני נהריה יום נגד מכבי פתח תקווה ייערך באולם רמז בקריית אתא, ששוריין מראש לכך”.

בנהריה זועמים: קיבלנו את כל אישורי פיקוד העורף

בעירוני נהריה, קיבלו, כפי שדיווחנו, בזעם, את הודעת איגוד הכדורסל להעביר את המשחק היום אחרי הצהריים מול מכבי פתח תקווה, מאולם עין שרה לאולם רמז. באיגוד טענו בהודעה כי בבדיקה שביצע פיקוד העורף במתקן, נמצאו ליקויים וחוסר עמידה בדרישות הסף. בנהריה טוענים כי עברו את כל הבדיקות וקיבלו אישור חתום. "ברור לנו שהקבוצות לא רוצות להגיע לכאן והפעילו לחץ על האיגוד לשם כך ", אמר גורם במועדון.

בנהריה החליטו כן להתייצב למשחק, משום שבקבוצה מבינים כי הם נלחמים על עליית ליגה והפסד טכני עלול לפגוע בהם, אך בקבוצה בהחלט כועסים מאוד. "אין שום שוני בהנחיות פיקוד העורף בין נהריה לבין כל מקום אחר בישראל. יש אזעקות ונפילות בכל מקום. הנה, רק היום הייתה נפילה בפתח תקווה. כמו שפתח תקווה צריכים להגיע היום אלינו, אנחנו צריכים לנסוע לכל מקום אחר במרכז או בדרום. הדרך היא אותה דרך והיא מסוכנת גם מצפון לדרום וגם מדרום לצפון", אמרו במועדון.