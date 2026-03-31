לאומית גברים סל 25-26
471871-224524הפועל אילת
441850-216124מכבי רחובות
431895-212424עירוני נהריה
401913-198524הפועל חיפה
392014-220624מכבי אשדוד
351951-200624א.ס. רמה"ש
351846-183822אליצור אשקלון
331939-188223מ.כ. עוטף דרום
332190-212824הפועל מגדל העמק
322005-191924מכבי פ"ת
322064-196924אליצור יבנה
311997-191224מכבי חיפה
311945-181722אליצור שומרון
281954-179022מכבי קריית גת
272003-172222מכבי מעלה אדומים
252110-184323מ.ס צפת

המשחק בנהריה הוזז לקריית אתא. קיומו בסכנה

בשל מספר ליקויים שנמצאו באולם הביתי של המארחת בעין שרה, ועדת הליגה הודיעה כי ההתמודדות שינתה מיקום לאולם רמז, בקבוצה זועמים, אך יתייצבו לשחק

כדורסל אילוסטרציה (רועי כפיר)
כדורסל אילוסטרציה (רועי כפיר)

ועדת הליגה והגביע של איגוד הכדורסל הודיעה הבוקר (שלישי) לעירוני נהריה כי לא תוכל לארח היום (16:00) את מכבי פתח תקווה באולמה הביתי בעין שרה, בשל המצב הביטחוני באיזור וכי המשחק יזוז לאולם רמז בקריית אתא, זאת למרות שמפיקוד העורף ניתנו כל האישורים לאולם, כולל המיגון.

ההודעה המלאה: “איגוד הכדורסל ומנהלת ליגה לאומית Winner ביקשו בימים האחרונים סקרי מיגון מעמיקים מטעם פיקוד העורף עבור כל האולמות הביתיים של קבוצות הליגה. מסקר המיגון באולם עין שרה עלו מספר ליקויים ונמצא כי המרחבים המוגנים אינם באולם או בצמוד לו.

“בשל כך, הוחלט כי משחקי הבית של עירוני נהריה לא ייערכו באולם שרה עד להודעה חדשה. משחקה של עירוני נהריה יום נגד מכבי פתח תקווה ייערך באולם רמז בקריית אתא, ששוריין מראש לכך”.

בנהריה זועמים: קיבלנו את כל אישורי פיקוד העורף 

בעירוני נהריה, קיבלו, כפי שדיווחנו, בזעם, את הודעת איגוד הכדורסל להעביר את המשחק היום אחרי הצהריים מול מכבי פתח תקווה, מאולם עין שרה לאולם רמז. באיגוד טענו בהודעה כי בבדיקה שביצע פיקוד העורף במתקן, נמצאו ליקויים וחוסר עמידה בדרישות הסף. בנהריה טוענים כי עברו את כל הבדיקות וקיבלו אישור חתום. "ברור לנו שהקבוצות לא רוצות להגיע לכאן והפעילו לחץ על האיגוד לשם כך ", אמר גורם במועדון.

בנהריה החליטו כן להתייצב למשחק, משום שבקבוצה מבינים כי הם נלחמים על עליית ליגה והפסד טכני עלול לפגוע בהם, אך בקבוצה בהחלט כועסים מאוד. "אין שום שוני בהנחיות פיקוד העורף בין נהריה לבין כל מקום אחר בישראל. יש אזעקות ונפילות בכל מקום. הנה, רק היום הייתה נפילה בפתח תקווה. כמו שפתח תקווה צריכים להגיע היום אלינו, אנחנו צריכים לנסוע לכל מקום אחר במרכז או בדרום. הדרך היא אותה דרך והיא מסוכנת גם מצפון לדרום וגם מדרום לצפון", אמרו במועדון. 

