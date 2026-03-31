המשחק בנהריה הוזז לקריית אתא. קיומו בסכנה

ועדת הליגה והגביע של איגוד הכדורסל הודיעה הבוקר (שלישי) לעירוני נהריה כי לא תוכל לארח היום (16:00) את מכבי פתח תקווה באולמה הביתי בעין שרה, בשל המצב הביטחוני באיזור וכי המשחק יזוז לאולם רמז בקריית אתא, זאת למרות שמפיקוד העורף ניתנו כל האישורים לאולם, כולל המיגון.

ההודעה המלאה: “איגוד הכדורסל ומנהלת ליגה לאומית Winner ביקשו בימים האחרונים סקרי מיגון מעמיקים מטעם פיקוד העורף עבור כל האולמות הביתיים של קבוצות הליגה. מסקר המיגון באולם עין שרה עלו מספר ליקויים ונמצא כי המרחבים המוגנים אינם באולם או בצמוד לו.

“בשל כך, הוחלט כי משחקי הבית של עירוני נהריה לא ייערכו באולם שרה עד להודעה חדשה. משחקה של עירוני נהריה יום נגד מכבי פתח תקווה ייערך באולם רמז בקריית אתא, ששוריין מראש לכך”.

קיום המשחק בסכנה

כרגע קיום המשחק בסכנה, היות ובנהריה זועמים על ההחלטה ושוקלים האם להופיע למשחק. מהקבוצות טרם התקבלה תגובה ותובא כשתתקבל.