יום שלישי, 31.03.2026 שעה 14:42
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל
לאומית גברים סל 25-26
451781-214523הפועל אילת
421777-208523מכבי רחובות
411818-203723עירוני נהריה
381836-189423הפועל חיפה
371937-211923מכבי אשדוד
341863-192523א.ס. רמה"ש
341755-176121אליצור אשקלון
331939-188223מ.כ. עוטף דרום
322090-203823הפועל מגדל העמק
311918-184223מכבי פ"ת
311977-189223אליצור יבנה
311997-191224מכבי חיפה
291864-172921אליצור שומרון
271878-171721מכבי קריית גת
251918-161721מכבי מעלה אדומים
242005-175822מ.ס צפת

המשחק בנהריה הוזז לקריית אתא. קיומו בסכנה

בשל מספר ליקויים שנמצאו באולם הביתי של המארחת בעין שרה, ועדת הליגה הודיעה כי ההתמודדות שינתה מיקום לאולם רמז, וכעת המשחק עלול שלא להתקיים

כדורסל אילוסטרציה (רועי כפיר)
כדורסל אילוסטרציה (רועי כפיר)

ועדת הליגה והגביע של איגוד הכדורסל הודיעה הבוקר (שלישי) לעירוני נהריה כי לא תוכל לארח היום (16:00) את מכבי פתח תקווה באולמה הביתי בעין שרה, בשל המצב הביטחוני באיזור וכי המשחק יזוז לאולם רמז בקריית אתא, זאת למרות שמפיקוד העורף ניתנו כל האישורים לאולם, כולל המיגון.

ההודעה המלאה: “איגוד הכדורסל ומנהלת ליגה לאומית Winner ביקשו בימים האחרונים סקרי מיגון מעמיקים מטעם פיקוד העורף עבור כל האולמות הביתיים של קבוצות הליגה. מסקר המיגון באולם עין שרה עלו מספר ליקויים ונמצא כי המרחבים המוגנים אינם באולם או בצמוד לו.

“בשל כך, הוחלט כי משחקי הבית של עירוני נהריה לא ייערכו באולם שרה עד להודעה חדשה. משחקה של עירוני נהריה יום נגד מכבי פתח תקווה ייערך באולם רמז בקריית אתא, ששוריין מראש לכך”.

קיום המשחק בסכנה

כרגע קיום המשחק בסכנה, היות ובנהריה זועמים על ההחלטה ושוקלים האם להופיע למשחק. מהקבוצות טרם התקבלה תגובה ותובא כשתתקבל.

/* LAST / NEXT ROUNDs */