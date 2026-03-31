ההחלטה של אנדרדה הפתיעה, דיילה: שמח לחזור

ההחלטה של קרווין אנדרדה לא לחזור אתמול (שני) לישראל, הפתיעה את מכבי תל אביב. בקבוצה ציפו לחזרת הקשר והוא היה ברשימה של חמישה שחקנים זרים שהמועדון היה בטוח שיהיו בארץ לאימון החזרה תחת המאמן, רוני דיילה, והצוות הזר. אולם, בסופו של דבר, אנדרדה שלפני קצת יותר משבוע טס לחופשת התאווררות באירופה, שם התאחד עם חלק מבני משפחתו אחרי זמן רב שלא ראה אותם, בחר שלא לחזור לישראל.

במועדון ממשיכים לנסות ולשכנע את הבלם הברזילאי, הייטור, לשוב לישראל וכן יש אמונה שהוא וגם אנדרדה יחזרו. הציפייה בגזרת אנדרדה נבעה בין היתר מכך שהוא עבר את הימים הקשים ביותר של תחילת המלחמה כאשר היו שיגורים רבים מאוד לכיוון תל אביב והוא, כזכור, נשאר בארץ במשך כשלושה שבועות. אומנם זה קרה בשל בעיות עם הדרכון, אך בסוף את התקופה שמרבית הזרים של הקבוצה לא עברו כלל, הוא כן צלח.

דיילה: “יכולים לעמוד במטרות שהצבנו לעצמנו”

במכבי ת"א, כפי שכבר הוכח בעבר לפני אותו חצי גמר גביע מפורסם מול מכבי חיפה בסמי עופר, המדיניות היא שלא לוחצים על הזרים לחזור בעת מלחמה ומכילים את הסיטואציה ואת כך שלא כולם יקבלו את אותן ההחלטות. במועדון עדיין מאמינים שאפשר יהיה להחזיר את הייטור או את אנדרדה ואולי אף את שניהם.

בנוגע לאמיר סהיטי, שם המצב שונה. שחקן הרכש נלחץ מאוד בעת פרוץ המלחמה, הבהיר מיד כי הוא רוצה לעזוב ובשלב הזה הוא דבק בהחלטתו. אם המנכ"ל, ג'ק אנגלידיס, והמנהל המקצועי, בן מנספורד, יצליחו לשכנע אותו זה בהחלט יהיה מפתיע.

ההבדל בין השחקנים הוא שסהיטי מושאל מהמבורג, בעוד על הייטור ואנדרדה שילמו הצהובים סכומי כסף גבוהים בעת רכישתם והם גם חתומים עתידית במועדון. אם יתעקשו לא לחזור, יצטרכו במועדון להתחיל לתכנן את מכירתם האפשרית בקיץ.

בינתיים, דיילה ימשיך להכין את השחקנים לחידוש הליגה מול הפועל חיפה ביום ראשון. לשחקנים אמר באימון כי "אני שמח לחזור ולהיות איתכם שוב. אני מאמין שיש ביכולת שלנו לעמוד במטרות שהצבנו לעצמנו ביום הראשון שבו התחלנו לעבוד ביחד". באימון אתמול לא לקח חלק איסוף סיסוקו, שעבר טיפולים, וביומיים הקרובים יהיה ניתן להבין האם הוא יכול לשחק מול הפועל חיפה. נציין ששתי האזעקות הבוקר תפסו את מכבי ת״א בקריית שלום. הראשונה לפני שיצאו לאימון והשנייה באמצע האימון.

שחקני הנבחרת הצעירה ונבחרת הנוער עד גיל 18, אופק מליקה, נועם בן הרוש, סייד אבו פרחי ועילאי בן סימון, ישחקו הערב במשחקים של נבחרות ישראל מול המקבילות מבוסניה, ובהתחשב בכך שביום חמישי ישנו יום חופשי לקבוצה, רק ביום שישי תתאמן מכבי ת"א לראשונה עם כל הסגל שעומד לרשותו של דיילה לחידוש המשחקים. במועדון מקווים כי עד אז יצליחו להחזיר לפחות עוד זר אחד מבין השלושה.