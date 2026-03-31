פחות מסכים, יותר תנועה: הגוף חוזר לילדים

בימים אלו מסגרות רבות אינן פועלות, ילדים נשארים בבית ללא שגרה קבועה, ואחרים כלל אינם בביתם לאחר שפונו ונאלצים לשהות בבתי מלון. בתוך המציאות הזו, היום יום הופך למאתגר יותר: הזמן מול המסכים מתארך, התנועה מצטמצמת, ובצל אזעקות, שהייה ממושכת במרחבים סגורים וחוסר ודאות, מצטבר עומס רגשי שמחפש פורקן, גם אצל ילדים.

על הרקע הזה, ארגון "החלוץ - חינוך דרך ספורט" מפעיל בימים אלו קייטנות פסח לילדי המשפחות המפונות השוהות בבתי מלון בתל אביב. מדובר בילדים שפונו מבתיהם לאחר שנפגעו או שלא ניתן לחזור אליהם בשלב זה, ונמצאים כבר תקופה מחוץ לסביבה המוכרת להם. הפעילות מתקיימת בתוך בתי המלון וכוללת מפגשים בני כשעה וחצי של מולטי ספורט, משחקי תנועה, אימוני כושר, ריצות ומשחקי כדור.

מעבר לחוויה עצמה, התנועה הפיזית מהווה כלי משמעותי להתמודדות עם מתח ולחץ, היא מאפשרת לפרוק אנרגיה, להפחית עומס רגשי וליצור תחושת שחרור בתוך מציאות מורכבת. עבור הילדים, זהו גם מרחב למפגש עם בני גילם שנמצאים במצב דומה. הקייטנה מייצרת רצף יומי ותחושת מסגרת בתוך מציאות שנכפתה עליהם בפתאומיות, ומעניקה רגעים של נורמליות בתוך תקופה לא יציבה.

הפיעולויות לילדים (ארגון החלוץ - חינוך דרך ספורט)

גם במרכזים קהילתיים

במקביל, מפעיל הארגון מערך פעילויות ספורטיביות חינוכיות גם עבור ילדים וילדות במרכזים קהילתיים בתל אביב ובחולון, בהתאם להנחיות פיקוד העורף. הפעילות משלבת משחקי קבוצה, תנועה והפעלות חינוכיות. בארגון מציינים כי מטרת הפעילות היא לאפשר לילדים להתאוורר, לצאת מהבית, לזוז ולחוות רגעים קטנים של הפוגה.

גם בימים שבהם נדמה שהכול נעצר, פעולות כמו משחק, תנועה ומפגש אנושי מקבלות משמעות אחרת. עבור הילדים, אלו רגעים שמאפשרים להשתחרר ולהרגיש שוב קצת ילדים, גם בתוך מציאות מורכבת.

עומר ליבנת, מייסד ומוביל ארגון "החלוץ - חינוך דרך הספורט": "הפעילות שלנו עם המפונים בבתי המלון היא הרבה מעבר לשעה של ספורט. בתוך מציאות של חוסר ודאות ופחד, אנחנו מנסים להחזיר לילדים ולבני הנוער משהו בסיסי שנלקח מהם – תחושת בית.

"דרך המשחק, התנועה והקבוצה, הם מצליחים שוב לצחוק, לנשום, ולהיזכר שהם לא רק 'מפונים', אלא ילדים עם כוחות, חלומות ועתיד. עבורנו זו לא רק פעילות – זו שליחות. דווקא ברגעים הקשים ביותר, החינוך דרך הספורט הופך לגשר שמחבר אותם חזרה לעצמם, לאחרים, ולתקווה".