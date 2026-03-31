יום שלישי, 31.03.2026 שעה 11:47
ספורט אחר

פחות מסכים, יותר תנועה: הגוף חוזר לילדים

היוזמה שמחזירה את הצעירים לפעילות ספורטיבית, גם בימי לחימה. ארגון "החלוץ - חינוך דרך ספורט" מפעיל קייטנות למפונים ששוהים במלון עם ילדיהם

|
הפיעולויות לילדים (ארגון החלוץ - חינוך דרך ספורט)
בימים אלו מסגרות רבות אינן פועלות, ילדים נשארים בבית ללא שגרה קבועה, ואחרים כלל אינם בביתם לאחר שפונו ונאלצים לשהות בבתי מלון. בתוך המציאות הזו, היום יום הופך למאתגר יותר: הזמן מול המסכים מתארך, התנועה מצטמצמת, ובצל אזעקות, שהייה ממושכת במרחבים סגורים וחוסר ודאות, מצטבר עומס רגשי שמחפש פורקן, גם אצל ילדים.

על הרקע הזה, ארגון "החלוץ - חינוך דרך ספורט" מפעיל בימים אלו קייטנות פסח לילדי המשפחות המפונות השוהות בבתי מלון בתל אביב. מדובר בילדים שפונו מבתיהם לאחר שנפגעו או שלא ניתן לחזור אליהם בשלב זה, ונמצאים כבר תקופה מחוץ לסביבה המוכרת להם. הפעילות מתקיימת בתוך בתי המלון וכוללת מפגשים בני כשעה וחצי של מולטי ספורט, משחקי תנועה, אימוני כושר, ריצות ומשחקי כדור.

מעבר לחוויה עצמה, התנועה הפיזית מהווה כלי משמעותי להתמודדות עם מתח ולחץ, היא מאפשרת לפרוק אנרגיה, להפחית עומס רגשי וליצור תחושת שחרור בתוך מציאות מורכבת. עבור הילדים, זהו גם מרחב למפגש עם בני גילם שנמצאים במצב דומה. הקייטנה מייצרת רצף יומי ותחושת מסגרת בתוך מציאות שנכפתה עליהם בפתאומיות, ומעניקה רגעים של נורמליות בתוך תקופה לא יציבה.

גם במרכזים קהילתיים

במקביל, מפעיל הארגון מערך פעילויות ספורטיביות חינוכיות גם עבור ילדים וילדות במרכזים קהילתיים בתל אביב ובחולון, בהתאם להנחיות פיקוד העורף. הפעילות משלבת משחקי קבוצה, תנועה והפעלות חינוכיות. בארגון מציינים כי מטרת הפעילות היא לאפשר לילדים להתאוורר, לצאת מהבית, לזוז ולחוות רגעים קטנים של הפוגה.

גם בימים שבהם נדמה שהכול נעצר, פעולות כמו משחק, תנועה ומפגש אנושי מקבלות משמעות אחרת. עבור הילדים, אלו רגעים שמאפשרים להשתחרר ולהרגיש שוב קצת ילדים, גם בתוך מציאות מורכבת.

עומר ליבנת, מייסד ומוביל ארגון "החלוץ - חינוך דרך הספורט": "הפעילות שלנו עם המפונים בבתי המלון היא הרבה מעבר לשעה של ספורט. בתוך מציאות של חוסר ודאות ופחד, אנחנו מנסים להחזיר לילדים ולבני הנוער משהו בסיסי שנלקח מהם – תחושת בית.

"דרך המשחק, התנועה והקבוצה, הם מצליחים שוב לצחוק, לנשום, ולהיזכר שהם לא רק 'מפונים', אלא ילדים עם כוחות, חלומות ועתיד. עבורנו זו לא רק פעילות – זו שליחות. דווקא ברגעים הקשים ביותר, החינוך דרך הספורט הופך לגשר שמחבר אותם חזרה לעצמם, לאחרים, ולתקווה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */