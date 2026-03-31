צ'מפיונשיפ 25-26
8040-8139קובנטרי1
7137-5939מידלסברו2
6939-6738איפסוויץ'3
6944-5339מילוול4
6657-6239האל סיטי5
6348-6339סאות'המפטון6
6351-6039רקסהאם7
6048-5639דרבי קאונטי8
5646-5039ווטפורד9
5446-5239נוריץ'10
5349-4839בירמינגהאם11
5361-5539ק.פ.ר12
5249-4539פרסטון13
5249-4439סוונסי14
5143-4639סטוק סיטי15
5150-4939בריסטול סיטי16
5054-5439שפילד יונייטד17
4846-3639צ'רלטון18
4349-3639בלקבורן19
4354-4039ווסט ברומיץ'20
4054-3738פורטסמות'21
3960-5139לסטר22
3951-3639אוקספורד יונייטד23
-679-2439שפילד וונסדיי24

"עלייה לפרמייר ליג תנטרל את המעוניינות בפרץ"

בתקשורת באנגליה ממשיכים להתייחס לאפשרות שהשוער הישראלי ימשיך בסאות'המפטון, ובטוחים שהעפלה לליגה הבכירה תספיק על מנת להשאירו אצל הקדושים

דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

סאות’המפטון נכנסה למקומות הפלייאוף לאחר רצף מרשים במיוחד תחת טונדה אקרט. הקבוצה מדורגת במקום ה-6 כשנותרו 7 משחקים לסיום העונה, עם אותו הפרש שערים כמו ורקסהאם, ורק 3 נקודות מהמקום ה-5 שבו נמצאת האל סיטי.

הקבוצה ניצחה 9 מתוך 12 משחקי הצ’מפיונשיפ האחרונים שלה, כך שהמומנטום לחלוטין לצידה לקראת שלבי הסיום. הסגל של אקרט נמצא גם במצב פיזי טוב, וחלק משמעותי מאוד במהפך של סאות’המפטון מאז ינואר הוא הגעתו של השוער המושאל דניאל פרץ, כאשר במועדון מקווים להפוך את העסקה לקבועה.

למועדון מהחוף הדרומי יש אופציית רכישה על השוער מבאיירן מינכן בסכום של 7 מיליון ליש”ט. עם זאת, מועדונים אחרים יכולים להיכנס לתמונה ושום דבר עדיין לא סגור, כאשר קבוצות נוספות מגלות עניין רב בשוער המרשים.

פרץ עשוי להיות ההבדל במאבק העלייה

ההגנה של סאות’המפטון בחצי הראשון של העונה הייתה חלשה מאוד. הקבוצה ספגה 38 שערים ב-26 המשחקים הראשונים, מה שהשאיר אותה במרכז הטבלה. “למרות העבודה המרשימה של אקרט, קשה להתעלם מכך שהשיפור המשמעותי בהגנה הגיע יחד עם צירופו של פרץ. מאז הגעתו, מדובר באחד המאזנים הטובים בליגה”, פרגנו בתקשורת האנגלית.

פרץ שמר על רשת נקייה ב-6 מתוך 13 משחקים מאז שהצטרף, וספג רק 10 שערים בתקופה הזו. אחוז השערים שהוא סופג ל-90 דקות טוב יותר מ-96.2% מהשוערים בצ’מפיונשיפ, נתון יוצא דופן עבור קבוצה שנמצאת בצמרת. שוער באיירן מינכן עדיין לא ביצע טעות שהובילה לשער, והדף 77.3% מהבעיטות שנבעטו לעברו. “לאחר מאבק בין אלכס מקארתי וגאווין בזונו על אפודת השוער הראשון, פרץ השתלט על המקום בין הקורות”, הוסיפו.

הפרמייר ליג יכולה להכריע

באנגליה מנתחים: “אין זה מפתיע שקבוצות נוספות מתעניינות בפרץ. עם זאת, אם סאות’המפטון תצליח להעפיל לפרמייר ליג, סביר להניח שהוא יעדיף להישאר במועדון. השוער כבר מביע רצון למעבר קבוע בקיץ הקרוב, אך קבוצות מהליגה הבכירה עשויות לנסות לפתות אותו. סאות’המפטון יכולה לנטרל את האיום הזה אם תשיג עלייה העונה”.

כבר בקיץ שעבר נקשר שמו למעבר לפרמייר ליג, כאשר לידס גילתה בו עניין. ייתכן שהפעם הוא אכן יעשה את הצעד לליגה הבכירה, הפעם עם סאות’המפטון.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
