"עלייה לפרמייר ליג תנטרל את המעוניינות בפרץ"

סאות’המפטון נכנסה למקומות הפלייאוף לאחר רצף מרשים במיוחד תחת טונדה אקרט. הקבוצה מדורגת במקום ה-6 כשנותרו 7 משחקים לסיום העונה, עם אותו הפרש שערים כמו ורקסהאם, ורק 3 נקודות מהמקום ה-5 שבו נמצאת האל סיטי.

הקבוצה ניצחה 9 מתוך 12 משחקי הצ’מפיונשיפ האחרונים שלה, כך שהמומנטום לחלוטין לצידה לקראת שלבי הסיום. הסגל של אקרט נמצא גם במצב פיזי טוב, וחלק משמעותי מאוד במהפך של סאות’המפטון מאז ינואר הוא הגעתו של השוער המושאל דניאל פרץ, כאשר במועדון מקווים להפוך את העסקה לקבועה.

למועדון מהחוף הדרומי יש אופציית רכישה על השוער מבאיירן מינכן בסכום של 7 מיליון ליש”ט. עם זאת, מועדונים אחרים יכולים להיכנס לתמונה ושום דבר עדיין לא סגור, כאשר קבוצות נוספות מגלות עניין רב בשוער המרשים.

דניאל פרץ (IMAGO)

פרץ עשוי להיות ההבדל במאבק העלייה

ההגנה של סאות’המפטון בחצי הראשון של העונה הייתה חלשה מאוד. הקבוצה ספגה 38 שערים ב-26 המשחקים הראשונים, מה שהשאיר אותה במרכז הטבלה. “למרות העבודה המרשימה של אקרט, קשה להתעלם מכך שהשיפור המשמעותי בהגנה הגיע יחד עם צירופו של פרץ. מאז הגעתו, מדובר באחד המאזנים הטובים בליגה”, פרגנו בתקשורת האנגלית.

פרץ שמר על רשת נקייה ב-6 מתוך 13 משחקים מאז שהצטרף, וספג רק 10 שערים בתקופה הזו. אחוז השערים שהוא סופג ל-90 דקות טוב יותר מ-96.2% מהשוערים בצ’מפיונשיפ, נתון יוצא דופן עבור קבוצה שנמצאת בצמרת. שוער באיירן מינכן עדיין לא ביצע טעות שהובילה לשער, והדף 77.3% מהבעיטות שנבעטו לעברו. “לאחר מאבק בין אלכס מקארתי וגאווין בזונו על אפודת השוער הראשון, פרץ השתלט על המקום בין הקורות”, הוסיפו.

הפרמייר ליג יכולה להכריע

באנגליה מנתחים: “אין זה מפתיע שקבוצות נוספות מתעניינות בפרץ. עם זאת, אם סאות’המפטון תצליח להעפיל לפרמייר ליג, סביר להניח שהוא יעדיף להישאר במועדון. השוער כבר מביע רצון למעבר קבוע בקיץ הקרוב, אך קבוצות מהליגה הבכירה עשויות לנסות לפתות אותו. סאות’המפטון יכולה לנטרל את האיום הזה אם תשיג עלייה העונה”.

כבר בקיץ שעבר נקשר שמו למעבר לפרמייר ליג, כאשר לידס גילתה בו עניין. ייתכן שהפעם הוא אכן יעשה את הצעד לליגה הבכירה, הפעם עם סאות’המפטון.