הלב נשבר: בן כהן, אוהד הפועל ב"ש, נפל בלבנון

כאב כבד פקד את עולם הספורט והכדורגל הישראלי עם היוודע דבר נפילתו של סמ״ר בן כהן, בן 21 מלהבים, שנהרג בקרב בדרום לבנון. בן ז"ל שירת בסיירת נח"ל 934 והיה אוהד מושבע של הפועל באר שבע, כזה שלא פספס אף משחק עוד מימי שער 5 בווסרמיל.

סיפורו של בן נגע ללב רבים במיוחד בשל בקשה אישית שהותיר למשפחתו. הוא ביקש כי אם יקרה לו הנורא מכל, כל המשתתפים בהלווייתו יגיעו לבושים בחולצה אדומה, צבע המזוהה כל כך עם הקבוצה שאהב. מועד ההלוויה טרם נקבע, אך כבר עכשיו ברור שאוהדי הקבוצה ילוו אותו בחולצות אדומות.

החיבור שלו לעולם הכדורגל לא הסתכם רק באהדה. אחד מחבריו הקרובים ביותר הוא שחקן קבוצת הנוער של הפועל באר שבע, ניב וקנין, ששיתף בכאב עצום: “החבר הכי טוב שלי. לפני שבוע אמרת לי שהחלום שלך הוא ללבוש חולצה עם השם שלי מאחור. היית שותף שלי להכל. אני אוהב אותך הכי בעולם, אנציח אותך בכל מקום. איך ממשיכים מפה?”.

קרב קשה וגיבורים שנפלו

באותו קרב בו נפל בן כהן ז"ל, נפלו גם סרן נועם מדמוני ז"ל, סמ״ר מקסים אנטיס ז"ל וחלל נוסף ששמו טרם הותר לפרסום. מדובר באירוע קשה שממחיש שוב את המחיר הכבד שמשלמים הלוחמים בשטח.

קהילת הכדורגל, יחד עם הציבור כולו, מרכינה ראש ומשתתפת בצערן הכבד של המשפחות בשעה הקשה הזו.