5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

הלב נשבר: בן כהן, אוהד הפועל ב"ש, נפל בלבנון

לוחם סיירת נח"ל, בן 21 מלהבים, נפל בקרב. לא פספס אף משחק עוד מימי שער 5 בווסרמיל. לפני נפילתו ביקש שאם יקרה הנורא מכל, יגיעו להלווייתו באדום

בן כהן ז"ל (פרטי)

כאב כבד פקד את עולם הספורט והכדורגל הישראלי עם היוודע דבר נפילתו של סמ״ר בן כהן, בן 21 מלהבים, שנהרג בקרב בדרום לבנון. בן ז"ל שירת בסיירת נח"ל 934 והיה אוהד מושבע של הפועל באר שבע, כזה שלא פספס אף משחק עוד מימי שער 5 בווסרמיל.

סיפורו של בן נגע ללב רבים במיוחד בשל בקשה אישית שהותיר למשפחתו. הוא ביקש כי אם יקרה לו הנורא מכל, כל המשתתפים בהלווייתו יגיעו לבושים בחולצה אדומה, צבע המזוהה כל כך עם הקבוצה שאהב. מועד ההלוויה טרם נקבע, אך כבר עכשיו ברור שאוהדי הקבוצה ילוו אותו בחולצות אדומות.

החיבור שלו לעולם הכדורגל לא הסתכם רק באהדה. אחד מחבריו הקרובים ביותר הוא שחקן קבוצת הנוער של הפועל באר שבע, ניב וקנין, ששיתף בכאב עצום: “החבר הכי טוב שלי. לפני שבוע אמרת לי שהחלום שלך הוא ללבוש חולצה עם השם שלי מאחור. היית שותף שלי להכל. אני אוהב אותך הכי בעולם, אנציח אותך בכל מקום. איך ממשיכים מפה?”.

קרב קשה וגיבורים שנפלו

באותו קרב בו נפל בן כהן ז"ל, נפלו גם סרן נועם מדמוני ז"ל, סמ״ר מקסים אנטיס ז"ל וחלל נוסף ששמו טרם הותר לפרסום. מדובר באירוע קשה שממחיש שוב את המחיר הכבד שמשלמים הלוחמים בשטח.

קהילת הכדורגל, יחד עם הציבור כולו, מרכינה ראש ומשתתפת בצערן הכבד של המשפחות בשעה הקשה הזו.

