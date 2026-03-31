יום שלישי, 31.03.2026 שעה 16:31
5126-5625מכבי פ"ת1
4629-4026מכבי הרצליה2
4029-3626הפועל ראשל"צ3
3728-3625הפועל ר"ג4
3733-3026בני יהודה5
3628-3226מ.ס קריית ים6
3536-3625הפועל כפר שלם7
3332-3326מ.ס כפר קאסם8
3331-2726הפועל כפ"ס9
3332-2625הפועל רעננה10
3143-2826הפועל עפולה11
3045-4226מכבי יפו12
3037-2826עירוני מודיעין13
2738-3226הפועל נוף הגליל14
2734-2526הפועל עכו15
2432-2626הפועל חדרה16

דקה 33: נוף הגליל - בני יהודה 1:0

ליגה לאומית, מחזור 28: בהופעתו השנייה בלבד בבוגרים של האורחת, שחר מזרחי שחרר בעיטה חופשית יפהפייה לחיבורים של המארחת מהתחתית בדקה התשיעית

סתיו ישראלי שומר על הכדור מפני פיטר אוניקאצ'י (חג'אג' רחאל)
בזמן שאנחנו עדיין מחכים בקוצר רוח לשובה של ליגת העל בסוף השבוע הקרוב, המחזור ה-28 בליגה הלאומית ממשיך בכל הכוח בשעה זו, כשבני יהודה מתארחת אצל הפועל נוף הגליל לקרב מסקרן, בו כל אחת מהקבוצות נלחמות על מטרה שונה.

הזהובים היו בכושר נהדר לפני פרוץ מבצע “שאגת הארי” והם המשיכו בדיוק מהמקום ממנו הם הפסיקו, כשניצחו ביום שישי 0:1 בחוץ את הפועל עפולה, ובכך בעצם יש להם כבר רצף של לא פחות מ-14 משחקים ללא הפסד בכל המסגרות.

בצד השני של המתרס, הקבוצה הצפונית גם יצאה לא רע מבחינתה לפגרה הכפויה עם רצף של שלושה משחקים ללא הפסד שכללו שני ניצחונות, אך היא חזרה פחות טוב, כשהפסידה 1:0 למכבי יפו. כשהיא שקועה עמוק בתחתית, היא יודעת שהיא צריכה לתת הכל כדי לנצח.

במסגרת מפגשי העבר בין הקבוצות, עונה הם נפגשו פעם אחת, אז זאת משכונת התקווה יצאה עם ידה על העליונה עם 1:2 ביתי. בחמשת ההתמודדויות האחרונות לכל קבוצה יש שני ניצחונות, כשמשחק נוסף הסתיים בתיקו.

מחצית ראשונה

שחקני הפועל נוף הגליל (חג'אג' רחאל)
שחקני בני יהודה (חג'אג' רחאל)

דקה 1: השופט אביעד שילוח הוציא את ההתמודדות לדרך! בני יהודה תמשיך ביכולת הנפלאה שלה ולעשות צעד נוסף במאבקי העלייה לליגת העל, או שהפועל נוף הגליל תמשיך לשקוע במעמקי התחתית?

דקה 9, שער! בני יהודה עלתה ל-0:1: איזו דרך נפלאה להציג את עצמך שחר מזרחי! שחקן ההגנה הצעיר, לו זו הופעה שנייה בלבד בבוגרים של הכתומים, ניגש לבעיטה חופשית ממרחק לא קצר שהלכה ישירות לרשת של עידו ארצי, שלא יכול היה לעשות דבר מול הבעיטה.

עידו ארצי נכנע לבעיטה של שחר מזרחי (חג'אג' רחאל)
שחר מזרחי לא יודע את נפשו מאושר (חג'אג' רחאל)
סתיו ישראלי ובן הדדי באים לחגוג עם שחר מזרחי (חג'אג' רחאל)

דקה 14: כמעט השער השני של האורחת! גולן בני הקשית מקרוב לראשו של אדר רטנר, שקפץ גבוה ונגח כדור שנעצר בקורה של ארצי.

דקה 21: הכתומים עם הזדמנות נוספת, הפעם מרגליו של בני שהצליח להשתלט על מסירה מיובל פיבן ולבעוט מקרוב ניסיון שנעצר בגופו של ארצי.

דקה 24: מופלח שלאעטה פרץ באגף הימני והוציא את המארחת להתקפה ראשונה במשחק ואחרי דריבל יפה מסר למתנאל טדסה שניסה להפציץ את השער אבל נבלם על ידי גולן בני שנמצא בכל מקום בדקות הראשונות.

דקה 26: פיבן שוב ניסה להכניס כדור רוחב והפעם גם הצליח בצורה טובה יותר כשדייק עם מסירה שהגיעה בדיוק אל רגלו השמאלית של שגיא דרור, אבל האחרון, שפגש את המסירה בצורה טובה, נעצר גם הוא על ידי ארצי.

הרכב הפועל נוף הגליל: עידו ארצי, מופלח שלאעטה, ג’ניה ברקמן, דולב אזולאי, דניאל מור יוסף, מוחמד טאהא, שי מוסינקו (אנאס דאבור, 16’), מתנאל טדסה, אור דסה, שחר הירש ופיטר אוניקאצ’י.

הרכב בני יהודה: תומר ליטבינוב, סתיו ישראלי, נהוראי אוזנה, מתן לוי, שחר מזרחי, יובל פיבן, ארד בר, גולן בני, שגיא דרור, אדר רטנר ובן הדדי.

