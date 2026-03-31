יום שלישי, 31.03.2026 שעה 10:28
כדורגל עולמי

אחרי ההפסד לגרמניה: גאנה פיטרה את המאמן

ההפסד האחרון במשחק ההכנה היה הקש ששבר את גב הגמל מבחינת הנהלת הנבחרת האפריקאית, שהחליטה להיפרד מהמאמן אוטו אדו 10 שבועות בלבד לפני המונדיאל

אוטו אדו (IMAGO)
אוטו אדו (IMAGO)

נבחרת גאנה הודיעה על סיום דרכו של מאמנה, אוטו אדו, שעות ספורות בלבד לאחר ההפסד 2:1 לגרמניה במשחק ידידות, כאשר נותרו עשרה שבועות בלבד עד לפתיחת המונדיאל.

הכוכבים השחורים הפסידו את המשחק בשטוטגרט ורשמו בכך הפסד רביעי ברציפות, מה שחתם סופית את גורלו של המאמן בן ה-50.

בהודעה הרשמית נמסר: “ההתאחדות מבקשת להודות בכנות לאוטו אדו על תרומתו לנבחרת ומאחלת לו הצלחה רבה בהמשך דרכו”. בנוסף צוין כי “ההתאחדות תודיע בקרוב על מינוי המאמן החדש של נבחרת גאנה”. גם הצוות המקצועי החדש צפוי להתפרסם בהמשך.

אדו שימש כמאמן הנבחרת מאז מרץ 2024, אך רצף התוצאות השלילי הביא לסיום דרכו זמן קצר לפני הטורניר הגדול.

משימה קשה לפני המונדיאל

גאנה שובצה לבית L במונדיאל הקרוב, שם תפגוש את אנגליה, קרואטיה ופנמה בטורניר שייערך בארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כעת, לאחר פיטורי המאמן, הנבחרת תיאלץ להתמודד עם חוסר יציבות מקצועי בתקופה הקריטית ביותר של ההכנות.

