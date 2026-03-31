מוקדמות יורו עד גיל 18 25-26
62-52אוסטריה עד 191
58-75ישראל עד 192
12-21סלובניה עד 193
10-01לוקסמבורג עד 194
00-00בוסניה עד 195
03-11גרמניה עד 196

דקה 55: ישראל - בוסניה עד 19 1:1

קדם אליפות אירופה, מחזור 3: למרות שהיא לא הצליחה לסכן את השער בכלל, הנבחרת הצליחה להשוות בזכות שער של נועם לוי (43'). נישיץ' כבש ראשון (11')

נבחרת הנוער של ישראל לפני המשחק (ההתאחדות לכדורגל)
תמיד הנבחרת הכי מרגשת שיש לנו, לפעמים אפילו יותר מהבוגרים, היא של אופיר חיים. בשעה זו, ישראל עד גיל 18 יוצאת למשחק חוץ נגד בוסניה עד גיל 18, במטרה להמשיך את המומנטום מהניצחון האדיר על גרמניה ולהמשיך לחלום על עלייה ליורו.

החניכים של אופיר חיים לא פתחו טוב את הבית, כשהפסידו בצורה מאכזבת 2:1 לאוסטריה, אבל הם הוכיחו שאף פעם לא ניתן להספיד אותם, כשרשמו ביום שבת ניצחון ענק בדמות 1:3 נגד גרמניה החזקה, מה שגרם לרוח חדשה בנבחרת ובתחושת מסוגלות.

בגדול, זה השלב הראשון מתוך שלושה של ישראל בדרך ליורו שייערך ב-2027, כשממנו עולות שלוש נבחרות מתוך ארבע מהבית, כלומר היום תיקו בלבד יספיק לנבחרת להבטיח השתתפות בשלב השני, ממנו גם יעלו שלוש מארבע, עד ההגעה לשלב האחרון בו תוכל לעלות נבחרת אחת בלבד.

מחצית ראשונה

הרכב נבחרת ישראל: עילי אלטמן, דניאל הדר, גיא אליגואשווילי, נועם שטייפמן, יזן וותד, איתמר חוסיד, נועם לוי, אוריין גורן, ליאם לוסקי, אדם גרימברג ועילאי בן סימון.

דקה 1: השופט שרק לפתיחת ההתמודדות.

דקה 11, שער! נבחרת בוסניה עלתה ל-0:1: סעיד ניסיץ’ קיבל כדור מאנטה סונג’יץ’ והצליח להכניע את עילי אלטמן כבר בתחילת המשחק.

דקה 16: עוד הזדמנות לבוסנים: בוז’ינדר דימיטריץ’ בעט מחוץ למסגרת של אלטמן.

דקה 22: הקשר הבוסני לוקה וולין קיבל את הצהוב הראשון בהתמודדות.

דקה 24: הבוסנים ממשיכים לשלוט: קנאן ורבאן הגיע למצב בעיטה, אך שלח את הכדור אל מחוץ למסגרת.

דקה 33: עוד צהוב לבוסניה, הפעם זה איבן יליץ’ שנכנס לפנקס.

דקה 42: כובש השער, סעיד נישיץ’ קיבל את הצהוב השלישי של הבוסנים.

דקה 43, שער! נבחרת ישראל השוותה ל-1:1: נועם לוי, שחקנה של מכבי חיפה, הצליח להחזיר את הנבחרת למשחק רגע לפני הירידה למחצית, שער חשוב מאוד.

מחצית שנייה

