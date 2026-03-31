יום שלישי, 31.03.2026 שעה 10:47
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"זו לא תהיה הפתעה אם השאלת סהיטי תבוטל"

בהמשך לחשיפת ONE על היערכות מכבי ת"א לאפשרות שהקיצוני לא יחזור, ב'בילד' טוענים: "לא חזר לארץ כשחלק מהזרים כבר חזרו, אין ודאות לגבי האם ישוב"

|
אמיר סהיטי חוגג (רדאד ג'בארה)
על רקע כל המלחמה בין ישראל לאיראן וחיזבאללה, ליגת העל תחודש בסוף השבוע הקרוב וזאת אחרי שהכדורגל כבר חזר עם הליגה הלאומית. יהיו קבוצות שייפגעו ללא ספק וזרים שלא ירצו להיות כאן, ובינתיים בגרמניה מדווחים שיש סיכוי שכוכב מכבי ת”א אולי יהיה אחד העוזבים.

מדובר באמיר סהיטי, שהגיע בחלון ההעברות של ינואר ומיד החל להשפיע עם ארבעה שערים ובישול במשחקיו הראשונים. עם תחילת הזירה נגד איראן הקיצוני עזב את ישראל כמו כל הזרים, וכעת שחלקם חזרו לאימונים עם האלופה בארץ לפני חידוש הליגה, סהיטי הוא מבין אלו שלא חזרו עדיין.

ב’בילד’ הגרמני מדווחים שיש ערפל סביב החזרה של סהיטי לישראל, ושהוא עדיין עם משפחתו בקרואטיה. בנוסף נרשם שזו לא תהיה הפתעה עם ההשאלה של השחקן מהמבורג תבוטל בעקבות המצב, כאשר יש לו חוזה אצל הקבוצה הגרמנית עד 2027.

כזכור, לפני כמה ימים פרסמנו כאן ב-ONE על הערפל סביב השחקן ושמכבי ת”א נערכים לאפשרות שלא יגיע, וכעת ב’בילד’ טוענים: “סהיטי לא חזר עדיין לישראל ויש חוסר ודאות לגבי האם הוא יעשה זאת בכלל. ייתכן שהחזרה שלו להמבורג תגיע מוקדם ממה שציפו עבור המועדון הגרמני”.

מצב האלופה בטבלה

המשחקים יחזרו בליגת העל כבר בסוף השבוע הקרוב, כאשר מכבי תל אביב תשחק נגד הפועל חיפה ביום ראשון ב-20:15 באצטדיון סמי עופר. בינתיים, חלק מהזרים של האלופה הגיעו לארץ, אך סהיטי, קרווין אנדרדה והייטור לא חזרו עדיין. 

מכבי תל אביב יצאה ל”פגרה” אחרי 2:3 על מ.ס אשדוד, והיא במקום השלישי בטבלה. הצהובים של רוני דיילה עם 46 נקודות ורחוקים חמש נקודות מבית”ר ירושלים שבמקום השני, ותשע נקודות בסך הכל מהפועל באר שבע שנמצאת במקום הראשון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */