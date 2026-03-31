"זו לא תהיה הפתעה אם השאלת סהיטי תבוטל"

על רקע כל המלחמה בין ישראל לאיראן וחיזבאללה, ליגת העל תחודש בסוף השבוע הקרוב וזאת אחרי שהכדורגל כבר חזר עם הליגה הלאומית. יהיו קבוצות שייפגעו ללא ספק וזרים שלא ירצו להיות כאן, ובינתיים בגרמניה מדווחים שיש סיכוי שכוכב מכבי ת”א אולי יהיה אחד העוזבים.

מדובר באמיר סהיטי, שהגיע בחלון ההעברות של ינואר ומיד החל להשפיע עם ארבעה שערים ובישול במשחקיו הראשונים. עם תחילת הזירה נגד איראן הקיצוני עזב את ישראל כמו כל הזרים, וכעת שחלקם חזרו לאימונים עם האלופה בארץ לפני חידוש הליגה, סהיטי הוא מבין אלו שלא חזרו עדיין.

ב’בילד’ הגרמני מדווחים שיש ערפל סביב החזרה של סהיטי לישראל, ושהוא עדיין עם משפחתו בקרואטיה. בנוסף נרשם שזו לא תהיה הפתעה עם ההשאלה של השחקן מהמבורג תבוטל בעקבות המצב, כאשר יש לו חוזה אצל הקבוצה הגרמנית עד 2027.

אמיר סהיטי חוגג (רדאד ג'בארה)

כזכור, לפני כמה ימים פרסמנו כאן ב-ONE על הערפל סביב השחקן ושמכבי ת”א נערכים לאפשרות שלא יגיע, וכעת ב’בילד’ טוענים: “סהיטי לא חזר עדיין לישראל ויש חוסר ודאות לגבי האם הוא יעשה זאת בכלל. ייתכן שהחזרה שלו להמבורג תגיע מוקדם ממה שציפו עבור המועדון הגרמני”.

מצב האלופה בטבלה

המשחקים יחזרו בליגת העל כבר בסוף השבוע הקרוב, כאשר מכבי תל אביב תשחק נגד הפועל חיפה ביום ראשון ב-20:15 באצטדיון סמי עופר. בינתיים, חלק מהזרים של האלופה הגיעו לארץ, אך סהיטי, קרווין אנדרדה והייטור לא חזרו עדיין.

מכבי תל אביב יצאה ל”פגרה” אחרי 2:3 על מ.ס אשדוד, והיא במקום השלישי בטבלה. הצהובים של רוני דיילה עם 46 נקודות ורחוקים חמש נקודות מבית”ר ירושלים שבמקום השני, ותשע נקודות בסך הכל מהפועל באר שבע שנמצאת במקום הראשון.